Charisis, Sivas\'ta Vergi Rekortmeni

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas'ta en çok vergi veren 2. isim oldu.

8 MİLYONA YAKIN PARA ÖDEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Sivas İlk 100 Sıralaması listesine göre Charisis, de kentin vergi rekortmenleri arasına girdi. Charisis, Sivas Site Vergi Dairesine ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruşla listede ikinci sırada yer buldu.