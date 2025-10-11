Charisis, Sivas'ta Vergi Rekortmeni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Charisis, Sivas'ta Vergi Rekortmeni

Charisis, Sivas\'ta Vergi Rekortmeni
11.10.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbelsan Sivasspor'un oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas'ta en çok vergi veren 2. kişi oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas'ta en çok vergi veren 2. isim oldu.

8 MİLYONA YAKIN PARA ÖDEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Sivas İlk 100 Sıralaması listesine göre Charisis, de kentin vergi rekortmenleri arasına girdi. Charisis, Sivas Site Vergi Dairesine ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruşla listede ikinci sırada yer buldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivasspor, Trendyol, Ekonomi, Futbol, Finans, Güncel, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Charisis, Sivas'ta Vergi Rekortmeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Hamas’ın imzaladığı anlaşmada Türkiye’ye kritik görev İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 2 jandarma şehit oldu Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 2 jandarma şehit oldu
Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü
Dükkana giren fare esnafı çileden çıkardı Hem güldüler hem kovmaya çalıştılar Dükkana giren fare esnafı çileden çıkardı! Hem güldüler hem kovmaya çalıştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu

14:49
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye’ye yayılabilir
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir
14:29
Rakam da hayli komik 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
Rakam da hayli komik! 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
14:22
Fenerbahçelilere ’’Keşke gitmeseydi’’ dedirten gol
Fenerbahçelilere ''Keşke gitmeseydi'' dedirten gol
13:19
Genç kızın “Babam hakim“ diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
13:16
Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine set mi çekti Öcalan iddialara yanıt verdi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi
13:08
Kafa karışıklığına son Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem
Kafa karışıklığına son! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2025 15:14:01. #7.11#
SON DAKİKA: Charisis, Sivas'ta Vergi Rekortmeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.