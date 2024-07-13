Chery, Türkiye'de En Çok Satan Marka Oldu - Son Dakika
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Chery, Türkiye'de En Çok Satan Marka Oldu

Çinli otomobil üreticisi Chery, 2024'ün ilk yarısında 34.501 otomobil satarak Türkiye'de en çok satan marka oldu. Almanya'nın Volkswagen şirketi ise 30.680 adet satışla ikinci sırada yer aldı. Chery'nin fiyat uygunluğu, yüksek kalite ve performans özellikleri Türk müşterilerin ilgisini çekiyor.

13.07.2024 10:54
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İSTANBUL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, 2024'ün ilk yarısında 34.501 otomobil satarak Türkiye'de en çok satan marka oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin raporuna göre Chery'nin hemen ardından 30.680 adet satışla Almanya'nın Volkswagen şirketi ikinci sırada yer aldı.

Sadece Haziran ayında ithal edilen 61.972 araçtan 7.511'ini satan Chery, pazarda güçlü bir varlık gösterdi.

İstanbul'un otomobil sektöründe yaklaşık 15 yıllık deneyimi bulunan sektör yetkilisi Semih Eryükseldi, Cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Türk müşterilerin Chery marka otomobillere artan ilgisine dikkat çekti.

Eryükseldi, Chery marka otomobillerin fiyat uygunluğu, yüksek kalite ve performans özellikleriyle öne çıktığını kaydetti.

Eryükseldi'ye göre Chery markasını satan otomobil galerileri, sürekli kalabalık Türk alıcıları kendine çekiyor ve bu alıcıların ilgisindeki artışı ortaya koyan son rakamlar da bunu doğruluyor.

Verilere göre Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde otomotiv satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artış göstererek 462.955 adede yükseldi. Yurtiçinde üretilen ve ithal edilen araçlar bu rakama dahil.

31 üyeyi ve 52 uluslararası markayı temsil eden dernek, en fazla tercih edilen araç türünün spor kullanımlı araçlar (SUV) olduğunu kaydederek 2024'ün ilk yarısında Türk pazarında 253.667 adet SUV satıldığını ve bunun toplam satışların yüzde 54,8'ine karşılık geldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Chery, Türkiye'de En Çok Satan Marka Oldu - Son Dakika

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