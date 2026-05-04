CHP 81 İlde Sahada.

04.05.2026 17:36  Güncelleme: 17:57
CHP’nin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı Gazi Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Akdoğan, "Bu işin bir tek çözümü var: Tez zamanda sandık gelmesi. En son sandık yerel seçimlerde önümüze geldi. CHP yüzde 38'lik bir oy olarak birinci parti oldu. O zaman biz yüzde 38 oy aldığımızda bizi 30'dan, 31'den fazla gösteren anket yoktu. Yani anketleri yanıltarak anketlerin de 7-8 puan üstünde oy aldık. Demek ki CHP'yi anketler şu anda 34-35-36'larda gösteriyorsa, aynı yanılma payıyla bile olsa CHP yüzde 40'lık barajı çoktan aşmış durumdadır. Çalışacağız, çabalayacağız. Artık yüzde 50 hedefine oynayacağız. Tek başına iktidar hedefine oynayacağız. Türkiye İttifakı'yla kucaklaşarak yepyeni bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla CHP örgütü 81 ilde bugün itibariyle sokağa indi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Halil Alankuş ile partili isimler Gazi Mahallesi'nde esnafla ve vatandaşla bir araya geldi. Gazi, Beştepe ve Emniyet mahallelerinde saha programı gerçekleştiren Akdoğan, "Milletin Sandığı" çalışması kapsamında hazırlanan pusulaları vatandaşlara iletti.

Üzerinde "işsizlik, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, güvenli yaşam, eğitim sorunları, sağlık hizmetleri eksikliği, kira ve konut sorunu, emekli refahı, gençlerin gelecek kaygısı ve adalet sistemi" başlıkları yazan pusulalarda "var" ya da "yok" seçeneğini işaretleyen vatandaşlar, iletmek istedikleri mesajlar ile birlikte kağıtları sandığa attı. Sandığa atılan pusulaları yarın TBMM'de gerçekleştirilecek olan CHP Grup toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ileteceğini belirten Akdoğan, Gazi Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akdoğan'ın ziyareti sırasında pusulasını sandığa atan bir vatandaş, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına öğretmen gelmeli, Adalet Bakanlığı'nın başına avukat gelmeli, Sağlık Bakanlığı'nın başına doktor gelmeli. Ne idüğü belirsiz insanlar geldiğinden dolayı böyle olduğu için bu haldeyiz. Cahil insanlar geldiği için böyle. Bakanlıkların hepsi değişmeli" diye konuştu.

"30 yaşındaki oğlum gelecek kaygısı yüzünden evlenemiyor"

Terzi esnafını ziyaret eden Akdoğan, dükkandaki bir pantolonu ütüleyerek "memleketi de böyle ütüleyeceğiz Allah'ın izniyle" dedi. Dükkanda çalışan esnaf ise pusulasını sandığa atarak, "Gidişatı düzgün olan bir şey yok. Çocuklarımızın gelecek kaygısı çok fazla. 30 yaşındaki oğlum gelecek kaygısı yüzünden evlenemiyor" ifadelerini kullandı.

"Seçim olmalı"

Başka bir esnafı ziyaret eden Akdoğan, esnafın pusulaya yazdığı mesajı okudu. Mesajda, "Atatürk ilke ve inkılaplarına her daim bağlı kalınız. bu karanlıktan bizi çıkaracak yine Başbuğ Atatürk'ün inkılaplarıdır" ifadeleri yer aldı. Başka bir pusulada ise "Seçim olmalı" mesajı kaydedildi.

Akdoğan, ziyaret sonrası mahalleliler ile birlikte yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Yenimahalle'nin farklı bölgelerinde örgütümüz çalışmalar yaptı. Şu anda Gazi Mahallesindeyiz. Bir pusula verdik. 'Genel Başkanımıza ulaştırılmak üzere' notunu altına düştük. Bu pusulada birbirinden farklı sorular var. İşsizlik var mı yok mu? Hayat pahalılığı var mı yok mu? Yüksek enflasyon, güvenli yaşam, eğitim sorunları, sağlık hizmetlerinde eksiklik var mı? Kira ve konut sorunu, emeklinin refahı, gelecek kaygısı ve adalet sistemi… Bunların hepsini sorduk ve yanına da bir mesajınız bölümünü ilettik. Burada isim yazılmak zorunda değildi. Ancak birçoğunda mesaj da var, isim de var. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor: Yurttaşlarımızın korkmadığı, çekinmediği, korku duvarını açtığı düşüncesi de var."

Vatandaşların pusulalara yazdığı mesajları okuyan Akdoğan, şunları söyledi:

"'Lütfen dik durun' mesajı var. 'En kısa zamanda seçim istiyoruz' mesajı var. 'Emekli maaşları iyileştirilsin' mesajı var. 'Emekliler zam istemiyor, pahalılaşma durdurulsun istiyor' mesajı var. 'Hak, hukuk, adalet istiyoruz' diyenler var. 'Akaryakıt fiyatlarının uygunluğunu istiyoruz, adalet istiyoruz' diyenler var. Yasaları, kanunları Avrupa ülkelerinden nasıl aldıysak insanca yaşamda da Avrupa ülkeleri gibi olmak istiyoruz' diyenler var. 'Bu düzen değişmeli, adalet gelmeli diyenler' var. 'Lütfen eğitimin güzel bir sisteme geçmesini istiyoruz' yazan var. 'Özelleştirmeler durdurulmalı' diyenler var. 'Emekli geçinemiyor' diyenler var.  'Hayat pahalılığı belimizi büküyor' diyenler var. 'Halkın bir an önce sandığa gitmesini sağlayın' diyenler var. ve böyle binlerce mesaj topladık. Bunları uygun haliyle de sandığa atacağız. Farklı mahallelerimizden toplanan mesajlar var. İlçe Başkanımız ve yönetimi bunları derleyecekler. Yarın bu sandıkla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecekler. ve orada Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e bu mesajları ileteceğiz."

"Bu işin tek bir çözümü var: Tez zamanda sandık gelmesi"

CHP'lilerin 81 ilde sokakta olduğunu vurgulayan Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Yönetim Kurulumuz, Parti Meclisimiz, Yüksek Disiplin Kurulumuz, Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Belediye Meclis üyelerimiz, Mahalle Delegelerimiz, herkes bugün sokaklarda ve herkes yurttaşlarımızla buluşmakta. Verilen cevaplar, verilen selamlar, selamlara verilen cevaplar hemen hemen aynı. Peki 'nedir bu işin çözümü' diye soruyorlar. Bu işin bir tek çözümü var: Tez zamanda sandık gelmesinden başka bir çözüm yok. En son sandık yerel seçimlerde önümüze geldi. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38'lik bir oy olarak birinci parti oldu. O zaman biz yüzde 38 oy aldığımızda bizi 30'dan, 31'den fazla gösteren anket yoktu. Yani anketleri yanıltarak anketlerin de 7-8 puan üstünde oy aldık. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni anketler şu anda 34-35-36'larda gösteriyorsa, aynı yanılma payıyla bile olsa Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 40'lık barajı çoktan aşmış durumdadır. Çalışacağız, çabalayacağız. Artık yüzde 50 hedefine oynayacağız. Tek başına iktidar hedefine oynayacağız. Türkiye İttifakı'yla kucaklaşarak yepyeni bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız."

Başkanımızla birlikte yarın herkesi meclise bekliyoruz. Evet, bu pusulaları verdik. Ekseriyetle aldığımız cevapları ben de bir kez daha sizin huzurunuza işaretlemek istiyorum. Aldığımız yanıtlara göre yurttaşlarımız işsizliğe 'var' dediler. Hayat pahalılığına 'var' dediler. Yüksek enflasyona 'var' dediler. Ama güvenli yaşama maalesef 'yok' dediler. Eğitim sorunlarımız 'var' dediler. Sağlık hizmetlerinde eksiklik 'var' dediler. Kira ve konut sorunumuz 'var' dediler. Ama emeklinin refahına maalesef 'yok' dediler. Gençlerimiz gelecek kaygısı çekiyor 'var' dediler. Ama adalet sistemimiz 'yok' dediler. İşte ekseriyetle bu yönde çıkan pusulamızı ve yurttaşlarımız uygun görmüşse yanına yazdıkları mesajları yarın genel başkanımıza ileteceğiz."

Kaynak: ANKA

