CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Bir Araya Geldi

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CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile bir araya geldi. Aydar, çalışmalarında Atatürk'ün izinde, adaletli ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

28.08.2024 12:00  Güncelleme: 13:23
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(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar bir araya geldi. Aydar, "Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, adaletli ve kucaklayıcı bir anlayışla çalışacağız" dedi.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti üzerine partiye katıldı. İlk ilçe ziyaretini memleketi Ceyhan'a gerçekleştiren Bilici, burada coşkulu bir şekilde karşılandı. Başkan Aydar, Bilici'nin partiye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün Ceyhanlıların bir belediyesi var, şimdi de halkın milletvekili oldu"

"Bugün Ceyhanlıların bir belediyesi var, şimdi de halkın milletvekili oldu. Sayın Bilal Bilici'nin CHP'ye katılımı, bizim için çok anlamlı. Ceyhanlı bir milletvekiliyle birlikte el ele, kol kola halkımıza hizmet etmek için yola çıktık. Kendisinin dünya görüşü bizimle aynı doğrultuda; Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, adaletli ve kucaklayıcı bir anlayışla çalışacağız. Artık kavganın bittiği, birleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. O, iktidarın nimetlerinden yararlanmak yerine, Atatürk'ün yolunda yürüyerek mücadeleye devam etmeyi seçti. Bu da onun ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında toplanan herkes gibi, Sayın Bilici de bizim için önemli bir güç. Genel Başkanı'mız Özgür Özel de vekilimize olan sevgisini ve Ceyhan'a olan selamlarını iletmemi istedi."

Adana CHP Milletvekili Bilal Bilici ise Ceyhan'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Değerli hemşehrilerim, belediye başkanımız, ilçe başkanım, bu coşkulu karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Ceyhan'ın evladıyım. Ceyhan sayesinde bir yerlere geldik ve bundan sonra da Ceyhan için buradayız ve burada olacağız. Ceyhan'ı asla unutmayacağım ve hem sahada hem de mecliste Ceyhan'ın sorunlarını her daim dile getireceğim" diye konuştu.

Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma sürecinde Kadir Aydar ve Aydar ailesinin katkılarını da vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu samimi yaklaşım ve çalışmalardan dolayı Başkanımız Kadir Aydar'a ve Aydar ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bizler gibi genç ve dinamik siyasetçilerin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşmesi, partimizin gençleştirme politikalarının bir yansımasıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, partimiz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. İnanıyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki günlerde iktidara gelecek ve bizler de Ceyhan'a ve Adana'ya en iyi şekilde hizmet edeceğiz."

Konuşmaların ardından vatandaşların kendilerinden talep ve beklentilerini dinleyip sohbet eden Milletvekili Bilici, daha sonra Aydar'ı makamında ziyaret etti. Aydar ile Bilici, Ceyhan'a yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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