CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yerel seçimlerde CHP\'ye oy vermeye çağırdı

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, vatandaşları pazar günü yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin adaylarına oy vermeye çağırdı. Şevkin, "İktidara 31 Mart'ta sarı kart göstereceğiz. Ardından gerçekleşecek ilk genel seçimlerde inanıyorum ki halkımızla birlikte bu kez kırmızı kartımızı çıkaracağız" dedi.

Türkiye'nin yeni bir değişime, yeni bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden Şevkin, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin önemine değindi. Vatandaşlardan CHP'nin adaylarına oy vermelerini isteyen Şevkin, "Halkımızı yok sayan, sorunlarını görmezden gelen, vatandaşa karşı üstenci bir tavır takınan iktidara karşılık; depremde, pandemide, yangında, selde vatandaşımızın derdine derman olan belediyelerimiz, sosyal demokrat ve halkçı dokunuşları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Bu çalışmaları ile halkımızın gönlünde taht kuran tüm Türkiye'deki CHP'li belediyelerimiz gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başta olmak üzere Adanamızın 15 ilçesindeki adaylarımıza halkımızın teveccühünü ve oylarını bekliyoruz. Yanlış işler peşinde koşanlara hep birlikte 'dur' diyelim" diye konuştu.

Şevkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim kampanyası sürecinde tüm Türkiye'yi adım adım dolaştığını, CHP'nin bütün kadrolarıyla seçime odaklandığını ve CHP'nin başarısı için birleştiklerini söyledi. Şevkin, yerel seçimlerin geneli de etkileyecek bir gösterge olacağını belirterek, "Emekliyi, işçiyi, garibanı, öğrenciyi, öğretmeni, işsizi, yaşlıyı, kadınları, çocukları görmeyen, yoksul halkı daha çok yoksullaştıran, kadın cinayetlerinin artmasına neden olan iktidara 31 Mart'ta sarı kart göstereceğiz. Ardından gerçekleşecek ilk genel seçimlerde inanıyorum ki halkımızla birlikte bu kez kırmızı kartımızı çıkaracağız. Birlikte başaracağız. Kazanacağız" diye konuştu.