CHP, astsubayların mağduriyetinin giderilmesi için kanun teklifi verdi

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP'nin astsubayların mağduriyetinin giderilmesi için verdikleri kanun teklifine yeterli desteği bulamadıklarını belirterek, "Kanun teklifimiz genel kurulda reddedildi. Tekrar edeceğiz, astsubaylarımızın haklı talepleri kabul edilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP olarak astsubayların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladıkların kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını, ancak genel kurulda reddedildiğini hatırlattı. Bu sorunun çözümü olarak her türlü gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın diyen Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak sadece astsubaylarımızın değil, binbaşı üstsubaylarımızın da benzer şekilde mağdur edildiğini görüyoruz. Vatan savunmasında canlarını ortaya koyan üstsubaylarımız arasında ki eşitsizlik de had safhaya ulaşmıştır. Albay ve yarbaylarla aynı görevi üstlenen ancak makam ve görev tazminatından mahrum bırakılan binbaşı rütbesindeki üstsubaylarımızın ekonomik durumu olumsuz etkilenmekte, hakları gasp edilmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için ter döken, vatan savunmasında canlarını ortaya koyan binbaşı üstsubaylarımızın bu haksız muameleden bir an evvel kurtarılması şarttır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu eşitsizliğe son verilmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Tüm üstsubaylarımızın hak ettikleri ekonomik ve sosyal haklardan yararlanması en temel hedefimizdir.

Ülkemizin güvenliği için fedakarca görev yapan asker ve subaylarımızın haklarının korunması, eşitlik ve adaleti tesis etmek en temel önceliklerimizdendir. Ne yazık ki, uzun yıllardır binbaşı rütbesindeki üstsubaylarımız, makam ve görev tazminatından mahrum bırakılmaktadır. Bu durum, emekli binbaşılarımızın aleyhine bir haksızlık ve eşitsizlik yaratmaktadır.

Bildiğiniz gibi, binbaşılar, albay ve yarbaylar gibi üstsubay statüsündedir ve aynı görevleri üstlenmektedir. Ancak makam ve görev tazminatları sadece albay ve yarbaylara verilmekte, binbaşılar bu haktan yoksun bırakılmaktadır. Bu adaletsiz uygulama, emekli binbaşılarımızın ekonomik durumunu olumsuz etkilemekte ve haklarını gasp etmektedir.

Terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan gruplara aidiyeti nedeniyle ihraç edilenler bu durumun istisnasıdır. Ancak, görevini layıkıyla yerine getiren binbaşılarımız, yasal haklarından mahrum bırakılmamalıdır.

Mevcut Sosyal Güvenlik Yasası nedeniyle, 2000'li yıllardan sonra binbaşı rütbesinde emeklilik bulunmamaktadır. 2000'li yıllardan önce emekli olan binbaşı sayısı 2400 civarındadır ve bu sayı artmayacaktır. Bu nedenle, sözkonusu kanun teklifi yasalaştığı takdirde, bütçeye fazla yük getirmeden, yıllardan beri mağdur olan meslektaşlarımızın durumunu iyileştirecektir."