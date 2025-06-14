CHP, Bayburt'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenledi - Son Dakika
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CHP, Bayburt'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenledi

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CHP, Bayburt\'ta \'Millet İradesine Sahip Çıkıyor\' Mitingi Düzenledi
14.06.2025 16:53  Güncelleme: 17:08
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CHP, Bayburt\'ta \'Millet İradesine Sahip Çıkıyor\' Mitingi Düzenledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bayburt'ta düzenlenen mitingde, siyaset ve adalet konularında önemli mesajlar verdi. Eylemlerinin devam edeceğini belirten Zeybek, partinin hedeflerinin halkın sesi olmak ve cezaevlerindeki arkadaşlarını kurtarmak olduğunu vurguladı.

(BAYBURT) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin Bayburt'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin, "Bu ülkeyi yargı yoluyla, siyaseti dizayn etmeye çalışanlar şunu görsünler ki; Sizin kaleleriniz bu adaletsizlikler yüzünden tek tek kayıp gidiyor. Her yerde biz doğruyu, haklılığı anlatmaya ve bu zulüm bitene kadar da mitinglerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu mitinglerimizin sayısını arttırarak, gücünü yükselterek cezaevinden arkadaşlarımızı tek tek çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Bayburt oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından CHP Bayburt İl Başkan Haktan Yücel, "Bayburt Bayburt bugün ne kadar güzelsin Bayburt. 14 yıl sonra bugün miting değil, eylem yapıyoruz. Haklıyız, meydanlardayız" dedikten sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu'nun mesajı okunduktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingte konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, Genel Başkan Özgür Özel'e teşekkür ederek, "Böyle bir mitingi Bayburt hak ediyordu, Bayburt da hak ediyordu. Bölge insanının buna ihtiyacı vardı" dedi.

"Bu zulüm bitene kadar mitinglerimizi yapmaya devam edeceğiz"

CHP'nin bu bölgede yaptığı son büyük mitingin Bülent Ecevit döneminde 1977 yılında Bayburt'ta gerçekleştirildiğini kaydeden Zeybek, "O zaman Bayburt bir ilçeydi. Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ziyareti olmuştu ama bugün Bayburt'ta neredeyse gökten yağmur yağdı, yerden insanlarımız toplandı ve mahşeri bir kalabalıkla büyük bir miting gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan ve destek veren yurttaşlara teşekkür eden Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin giremeyeceği il, ilçe, kasaba ve köyün kalmadığını dile getirdi. Zeybek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada birkaç gündür esnafı dolaştık, köyleri dolaştık. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yerel örgütteki arkadaşlarımız köylere gittiler. Dediler ki, 'Araç göndermenize gerek yok, biz geliyoruz'. 'Biz kendi aracımızla geleceğiz, köyün minibüsünü tutacağız, okullar kapandı, servis minibüslerini ayarlıyoruz ve geleceğiz' dediler. Olağanüstü bir miting oldu. Merkezde yapılmış olsaydı bu miting, çok daha geniş bir alandı. Alanın darlığını siz de gördünüz. Sevindirici olan mitingin en uzağındaki insanların da Sayın Genel Başkan'ın gür sesini duyduklarını biz de teyit ettik.

Buradan bir kez daha Bayburtlu ve Bayburtlunun yüreğinden, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diliyorum. Anısını Bayburt'ta mutlaka yaşatacağız. Onu seven insanların burada çok olduğunu biliyorum. Burada 2021 yılında Bayburt'a geldiğinde, bir çay içmek için Çoruh'un kenarında, mola verdiğinde binlerce insan tarafından bir anda karşılanan Ekrem İmamoğlu'na, tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımıza, bürokratlara, siyasetçilere, milletvekilimize, genel başkan yardımcımıza, hepsine buradan çok güçlü bir ses gittiğini düşünüyorum.

Bu ülkeyi yargı yoluyla, siyaseti dizayn etmeye çalışanlar şunu görsünler ki; sizin kaleleriniz bu adaletsizlikler yüzünden tek tek kayıp gidiyor. Her yerde doğruyu, haklılığı anlatmaya ve bu zulüm bitene kadar da mitinglerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki mitingimiz Tekirdağ'da olacak, hafta içinde mitingimiz İstanbul'da olacak. Bize ne yağmur, ne kar, ne sıcak, ne yaz, ne kış...Arkadaşlarımızı cezaevinden çıkarana kadar, bu mitinglerimizin sayısını arttırarak, gücünü yükselterek cezaevinden arkadaşlarımızı tek tek çıkaracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Bayburt'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenledi - Son Dakika

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