CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve Belediye Başkanı Subaşı'dan 29 Ekim mesajı

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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında, her yıl büyük bir coşku içerisinde kutlanılan ve bu yılda 101. yıldönümünü kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nı her zamankinden farklı, ulusça hüzünlü, yaslı ve buruk kutladıklarını ifade etti.

Türk ulusunun tabiat ve adetlerine en iyi bilen ve bu konuda en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olacağını ön gören Atatürk'ün, cumhuriyetin ilanıyla, ulusun kötüye giden yazgısını tersine çevirdiğini aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

" Türkiye, ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik bir cumhuriyettir. Ulusal birliğimize ve bütünlüğümüze yönelik, içten ve dıştan gelen saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm değerleriyle sonsuza dek yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, cumhuriyetin çok yönlü kazanımlarının, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, üretken ve çağın gerektirdiği beceri ve bilgilerle donatılmış, demokrasiden ödün vermeyen, sağlam değer yargılarını benimseyen bireyler, toplumsal gelişmenin öncüsü olacaktır. "

Belediye Başkanı Subaşı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının, milletin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en değerli sonuçlarından biri olduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ulusun azmi, kararlılığı ve inancıyla kazanılan cumhuriyetin sadece geçmişin değil, geleceğin de teminatı olduğunu vurgulayan Subaşı, "Cumhuriyet, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı en değerli mirastır. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda ederek bizlere bu değerli mirası emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadesinde bulundu.