CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın\'ın iftar programı engellendi

Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kent meydanında yapacağı iftar programının, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi.
İddiaya göre, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Zağnospaşa Camisi önünde iftar programı planladı. AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimat verdiği zabıta ekiplerince engellenmeye çalışıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, iftar programının yapılacağı alana gelerek Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"AKP'li Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gelmiş burada tespit yapmış; 'Bu gece yağmur yağarsa buraya koyduğumuz tek elimle kaldırdığım standlar mermerleri yıkacak, aşağıya delik açılacak, yağmur suyu aşağıya gidecek.' Havanın durumu ortada, 25 derece sıcakta, yağmur yağma riski yok. Amma velakin Yücel Yılmaz standlardaki riski görmüş ancak, BalBucks tesisinin yükünü, demir yükünü, beton yükünü görmemiş. Oradaki bu demir ve beton yükü zarar vermiyor ama bizim stantlarımız zarar veriyor diyor. Artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz burada Paşa Cami'nin önündeki alanda hep birlikte bir iftar programı yapacağız. Oruçlarımızı hep birlikte açacağız. Burada kentimizde bir barışı, bir huzuru birlikteliği sağlayabilmek adına yapmış olduğumuz bu etkinliklere engel olunmaya çalışılıyor. Bugün semazenler olacak burada, Hacivat-Karagöz gösterileri olacak, eğlenceler düzenlenecek, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Burada ibadetimizi hep birlikte vatandaşlarımızla yapıp, orucumuzu açacağız. Ama bunu yapamayanlar, buna alternatif bir şey üretemeyenler yapmış olduğumuz bu etkinliğe engel olmaya çalışıyorlar. Kenti yönetiyor ama meteorolojiden de haberi yok. Herhangi bir yağmur riski yok. Olursa biz tamiratını yaparız, tabii ki buna müsaade etmeyiz. Bu kente hizmet etmek sevdası ile çıktığımız bu yolda hiç kimse bizi alıkoyamayacak."
"BELEDİYE ZABITASI GÖREVİNİ YAPMIYOR"
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da seçim yasaklarına karşın AKP'li Yılmaz'a ait seçim afişlerinin kaldırılmadığını belirterek, "Görevini yapmayan belediye zabıtası, Ramazan'da partimizin iftarına engel olmaya çalışıyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın iftar programı engellendi - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunduktan sonra İl Göç İdaresine gönderildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini vuran İsrail hava saldırılarında ölü sayısı daha önce bildirilen 36'dan 42'ye yükseldi. Saldırılarda Hizbullah'a ait bir depo ve savunma fabrikaları hedef alındı. İsrail ordusu, Halep kırsalındaki birden fazla noktayı hedef aldı.
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta canı yanan, mağdur olan, yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya ve bu iktidara bir sarı kart göstermeye davet ettiğini söyledi. Özel, ayrıca gençleri öncelediklerini vurgulayarak CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'a destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?