CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın\'ın iftar programı engellendi

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Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kent meydanında yapacağı iftar programının, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi.

İddiaya göre, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Zağnospaşa Camisi önünde iftar programı planladı. AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimat verdiği zabıta ekiplerince engellenmeye çalışıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, iftar programının yapılacağı alana gelerek Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"AKP'li Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gelmiş burada tespit yapmış; 'Bu gece yağmur yağarsa buraya koyduğumuz tek elimle kaldırdığım standlar mermerleri yıkacak, aşağıya delik açılacak, yağmur suyu aşağıya gidecek.' Havanın durumu ortada, 25 derece sıcakta, yağmur yağma riski yok. Amma velakin Yücel Yılmaz standlardaki riski görmüş ancak, BalBucks tesisinin yükünü, demir yükünü, beton yükünü görmemiş. Oradaki bu demir ve beton yükü zarar vermiyor ama bizim stantlarımız zarar veriyor diyor. Artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz burada Paşa Cami'nin önündeki alanda hep birlikte bir iftar programı yapacağız. Oruçlarımızı hep birlikte açacağız. Burada kentimizde bir barışı, bir huzuru birlikteliği sağlayabilmek adına yapmış olduğumuz bu etkinliklere engel olunmaya çalışılıyor. Bugün semazenler olacak burada, Hacivat-Karagöz gösterileri olacak, eğlenceler düzenlenecek, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Burada ibadetimizi hep birlikte vatandaşlarımızla yapıp, orucumuzu açacağız. Ama bunu yapamayanlar, buna alternatif bir şey üretemeyenler yapmış olduğumuz bu etkinliğe engel olmaya çalışıyorlar. Kenti yönetiyor ama meteorolojiden de haberi yok. Herhangi bir yağmur riski yok. Olursa biz tamiratını yaparız, tabii ki buna müsaade etmeyiz. Bu kente hizmet etmek sevdası ile çıktığımız bu yolda hiç kimse bizi alıkoyamayacak."

"BELEDİYE ZABITASI GÖREVİNİ YAPMIYOR"

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da seçim yasaklarına karşın AKP'li Yılmaz'a ait seçim afişlerinin kaldırılmadığını belirterek, "Görevini yapmayan belediye zabıtası, Ramazan'da partimizin iftarına engel olmaya çalışıyor" dedi.