CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Rize'de Çay Mitingi düzenleyecek - Son Dakika
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CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Rize'de Çay Mitingi düzenleyecek

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CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yarın Rize'de Çay Mitingi düzenleyecek. CHP'li milletvekillerinin miting hazırlıkları devam ediyor.

01.06.2024 14:20  Güncelleme: 14:28
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(ANKARA) -  CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yarın Rize'de Çay Mitingi düzenleyecek. CHP'li milletvekillerinin miting hazırlıkları devam ediyor.

CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yarın Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30'da Çay Mitingi düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından partisinin Rize il başkanlığı, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı belediyelerini  ziyaret edecek.

CHP'li milletvekillerinin Rize'de miting hazırlıkları devam ediyor. Çay üreticileriyle bir araya gelen milletvekilleri, Rizelileri mitinge davet etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, miting öncesi Rize'ye giderek çay toplayan üreticilerle bir araya geldi. Gürer, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Çay üreticisini bu yıl 17 liralık taban fiyatı yaptığı esnaflar karşılığında yetersiz buldu. İki liralık desteği de bir yıl sonra alacak. Çay üreticisinin bu yılki beklentisi 25 liraydı. Şu anda bir çay bahçesinin önündeyiz. Buradaki çaylar toplanmış.

Çayda sorun bitmiyor. Hem taban fiyat yetersiz hem işçi bulunamıyor hem de toplayanlar çay bahçelerine zarar veriyorlar. Genel olarak çay üreticisi bu yıl çok dertli. Yarın yapılacak mitingde de üreticilerin sorunlarını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bir kez daha gündeme getirecek."

Gürer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Rize Çay mitingi için Çayeli'ndeyiz. İlçe Başkanımız Hızır Kadıoğlu ve yöneticilerimiz ile ilçede mitinge davet için çalışmalara başladık" dedi.

CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk de sosyal meyda hesabından, CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Erhan Adem,  CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, bazı milletvekilleri ve PM üyeleriyle Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini paylaştı.

CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Rize\'de Çay Mitingi düzenleyecek
Kaynak: ANKA

Rize, Çay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Rize'de Çay Mitingi düzenleyecek - Son Dakika

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