CHP'de Diyarbakır Kopuşu - Son Dakika
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CHP'de Diyarbakır Kopuşu

23.07.2026 13:44
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Diyarbakır'da 685 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek yönetimi eleştirdi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da aralarında il yönetimi ve ilçe başkanlarının da bulunduğu bazı CHP üyeleri partilerinden istifa etti. İstifa edenler adına açıklama yapan CHP yöneticisi Recep Yavuz, "Diyarbakır'da 685 parti üyemiz, CHP üye kimlik kartlarını teslim ederek istifalarını açıkça beyan etmiştir. Sahadaki bu irade, masa başı rakam oyunlarınızı ve inkarcı yaklaşımınızı boşa çıkarmıştır" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "yeni parti" açıklamasının ardından, 30 Haziran'da yapılan CHP MYK kararıyla görevden alınan Diyarbakır il yönetimi, Bağlar, Çermik, Çüngüş ve Çınar ilçe başkanlarının da yer aldığı 685 kişi, CHP'den istifa etti.

İstifalara ilişkin CHP Bağlar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklama, CHP İl Yöneticisi Recep Yavuz tarafından yapıldı.

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini, gelinen noktada sabır sınırının aşıldığını ve ilkesel bir yol ayrımının kaçınılmaz olduğunu belirten Yavuz, "CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, milletin öz malı olan bir Cumhuriyet çınarıdır. Ancak bugün parti yönetimi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri örgütün sesine kulaklarını tamamen tıkamış, halkın ve tabanın iradesini yok sayan vesayetçi bir anlayışı egemen kılmıştır" diye konuştu.

"KİMSE ÖRGÜTÜN EMEĞİNİ, KENDİ KOLTUK SEVDASINA PAYANDA YAPAMAZ"

CHP Genel Merkezi'nin sahadan koptuğunu savunan Recep Yavuz, şunları kaydetti:

"Bölgenin ve ülkenin en hayati meselesi olan Kürt sorununa samimi, cesur ve kalıcı çözümler üretmekten kaçınan, halkın demokratik katılım taleplerini ve sivil toplumun sesini yok sayan bu anlayış, partiyi bölge insanının ve tabanın umudu olmaktan tamamen çıkarmıştır. Genel Merkez koridorlarına sıkışmış, sahanın ve yerelin gerçeklerinden kopuk bu MYK anlayışı, partiyi dar bir vizyonun ve koltuk hesaplarının esiri haline getirmiştir. Örgütlerin alın terini hiçe sayan, antidemokratik kararlarla yerel dinamikleri ezmeye çalışan ve halkın değişim talebini bastıran bu dayatmacı tutumu kabul etmiyoruz. Kimse örgütün emeğini, kendi koltuk sevdasına payanda yapamaz."

Genel Merkez yönetiminin, sahadaki bu büyük kopuşu küçümseyerek sarıldığı 'istifa edenlerin oranı yüzde 10'u bile bulmuyor' şeklindeki gerçek dışı ve masa başı beyanlarına da en somut cevabı, yine örgütün kendisi vermiştir.

"İSTİFALARI HALI ALTINA SÜPÜRMEYE ÇALIŞANLARA DUYURULUR"

İstifaları halı altına süpürmeye çalışanlara duyurulur, sadece bugün, Diyarbakır'da 685 parti üyemiz, CHP üye kimlik kartlarını teslim ederek istifalarını açıkça beyan etmiştir. Sahadaki bu irade, masa başı rakam oyunlarınızı ve inkarcı yaklaşımınızı boşa çıkarmıştır.

Buradan Ankara'da koltuklarında rahat oturan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve MYK üyelerine açıkça sesleniyoruz, eserinizle gurur duyun. Yıllardır gece gündüz, yağmur çamur demeden sahada basmadık yer bırakmayan, partiyi sırtlayan cefakar parti emekçileri birer birer istifa ediyor. Örgütü yok sayarak partiyi adım adım dağıttınız, tüm umutları tükettiniz. İşte bu yüzden, kına yakma meraklısı Genel Başkana ve MYK üyelerine bugün kargoyla birer paket kına gönderiyoruz, otursunlar, eserlerine bakıp kına yaksınlar! Bizler bu kıyımın, basiretsizliğin ve emeğe saygısızlığın ne suç ortağı ne de seyircisi olacağız. Sivil toplumun, demokratik katılımın ve yerel iradenin hiçe sayıldığı bu yozlaşmış yönetim anlayışının ortak günahını taşımayı reddediyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivil Toplum, Recep Yavuz, Diyarbakır, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kopuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Diyarbakır Kopuşu - Son Dakika

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