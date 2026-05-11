CHP'de İhraç Süreci ve Gündem Değerlendirmesi

11.05.2026 18:11
Burcu Köksal, CHP'den ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Zeynel Emre açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı. Emre, "Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. CHP'li Emre, 81 ilde saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Vatandaşlarımızla, esnafımızla, çiftçimizle, sanayicisiyle, bu ülkenin emeklisiyle dertlerini, sorunlarını dinledik. 'Bu ülkenin gerçek gündemi ne' dediğimize aslında bu saydığımız kesimlerin başta hak kayıpları olmak üzere gündelik yaşam kaygısı, geçim kaygısı, çocuklarının beslenme kaygısı, bütün bunlar ortadayken iktidarın yapay gündemlerle kamuoyunu meşgul etmeye çalıştığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

'NEREYE GİDERSE GİTSİN'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yarın AK Parti'ye geçeceğini duyduklarını ifade eden Emre, "Giden gitsin. Böyle bir dönemde ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören ve itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde, 'Demek ki bunun açığı var' duygusunu getirir. Çıkın sokağa sorun hepsi de böyledir. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Orada yaşananlar normal bir süreç değil. Yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiğimizi buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin" dedi.

'HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ'

Türkiye'nin sorulması gerekenlerin sorulamadığı bir kara düzenin içerisinde olduğunu söyleyen Emre, "Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bedeller ödenerek kurulmuştur. Bu Cumhuriyet'i, demokrasiyle taçlandırmak bizlerin vazifesidir. Bu Cumhuriyet, hiçbir ailenin cumhuriyeti değildir, olamaz. Buna müsaade etmeyiz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklardaki çoban ateşidir. Biz pes etmeyiz. Geçmişte hiçbir darbeci düzen Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok edemedi. Cumhuriyet Halk Partisi küllerinden yeniden doldu. Onun için biz mücadelemize aynı tarafta devam edeceğiz; emin olun. İstediği kadar insanları korkutmaya çalışsınlar. Milletimizle birlikte halkın iktidarını kuracağız" değerlendirmesinde bulundu.

'BOYUN EĞİP EĞMEDİĞİNİ BİLMİYORUZ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlandığı iddialarına ilişkin, "Muhittin Böcek'in birden fazla defalarca medyaya yansıyan şekilde kendi el yazısıyla 'Ben hiçbir baskıya boyun eğmem, partime iftira atmam. Bu suçlamaları kabul etmiyorum, hepsi birer iftiradır' şeklinde beyanları var. Tabii bütün aile boyu yapılan operasyonlar, tutuklamalar, eşe, dosta, şoföre ve en son çarşamba günü de tüm mal varlığına el konulması sonrasında baskılara boyun eğip eğmediğini bilemiyoruz. Onu göreceğiz ama önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz" ifadelerini kullandı.

'TELEFONLARA ÇIKMAMASI PARTİ SUÇU'

Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin ise "Biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk. Kendisinin hiçbir telefona çıkmaması, genel başkanımızın telefonu dahil telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye olup olmadığına da baktık, istifa etmiş mi etmemiş mi diye. Üye olarak görünüyordu. O nedenle bugün o işlemi bugün biz yaptık" dedi.

Emre, bir gazetecinin, 'Balgat'ta yedek bir genel merkez binası tutulduğu iddiası doğru mudur' sorusuna, "Bazı hususlar vardır ki sadece Genel Başkanımız bilir. Kendisinin bilgisi dışında bu alanda bilgi sahibi olan ya da bilgiyi paylaşmaya haiz kimse yoktur" diye konuştu.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ/ANKARA,

Kaynak: DHA

