CHP\'de üye sayısı 1 milyon 50 bine düşerken CHP\'ye tepkinin azaldığı belirtildi

Haber: Zeynep BOZUKLU - Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK'ya sunulan bir kamuoyu araştırmasına göre, partiye yönelik tepkiler azalmaya başladı. Aynı araştırmaya göre seçmen, sorunların çözümü konusunda YENİ Parti'den çok CHP'ye güveniyor. CHP kurmayları, YENİ Parti'nin kurulmasıyla partinin üye sayısının 1 milyon 50 bine gerilediğine dikkati çekerken, istifa eden üyelerin geri dönüşlerinin başladığını ifade etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, MYK üyelerine iki konuda sunum yapıldığı, dış politika, ekonomik kriz ve Meclis çalışmalarının değerlendirildiği öğrenildi.

"FON VURGUNU" RAPORU HAZIRLANDI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda MYK üyelerine fon krizine dair hazırlanan "Fon Vurgunu" isimli raporun sunumu yapıldı. Fon krizinin ortaya çıkışı, krizde rol alan kurum ve kişilerin içinde bulunduğu raporun CHP'nin web sitesine yükleneceği, yeni bilgi ve belgelerle bu raporun güncelleneceği öğrenildi.

MYK üyelerine yapılan ikinci sunumun ise CHP'nin kamuoyundaki algısını ölçmeye yönelik bir çalışma olduğu öğrenildi. Çalışmaya göre, Partinin hem siyasi ivmesinin hem kamuoyundaki algısının yükselişte olduğunu belirten kurmaylar, "Araştırmaya göre, 'Ülkenin sorunlarını sizce hangi parti çözer?' sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti ilk sıradayken, CHP ikinci sırada yer alıyor. YENİ Parti ise CHP'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor" ifadesini kullandı.

Yurttaşların CHP'ye yönelik bu yaklaşımın oy oranına yansımadığını belirten kurmaylar, "Seçmen bize ve yaşananlara tepkili bu nedenle 'oy vermem' diyor ancak sorunların çözümü konusunda YENİ Parti'ye değil bize güveniyor. Bu durum oy verme eğiliminin tepkisel olduğunu ve tepkinin zamanla azalmasıyla oy oranımızı da etkileyeceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyu araştırmasının en önemli sonucunun CHP'ye yönelik tepkinin giderek azaldığını göstermesi olduğunu söyleyen Kurmaylar, YENİ Parti'ye geçen isimlerin CHP'ye yönelik tutumlarının yumuşadığını belirterek, "CHP'den ayrılıp başka partiye üye olmayan, ortada duranların geri dönüşü başladı. YENİ Parti'ye gidenler ise başta bize karşı sertti şimdi yumuşuyorlar" dedi.

CHP'NİN ÜYE SAYISI 1 MİLYON 50 BİNE DÜŞTÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla açıkladığı verilere göre CHP'nin üye sayısı 1 milyon 879 bin 973'tü. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı sonrası YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel, Ağustos ayında CHP'den istifa edin çağrısı yapmıştı.

Edinilen bilgiye göre; bu çağrının ardından CHP'de yaşanan istifalar ile CHP'nin üye sayısı 1 milyon 50 bine kadar düştü. Bu süreçte CHP'den istifa eden 800 binin üzerinde üyeye ilişkin bilgi veren kurmaylar, üyelerin yüzde 46'sının partiden istifa ettiğini, istifa edenlerin yüzde 70'inin son iki yılda partiye üye olduğunu, en fazla istifanın Karadeniz Bölgesi'nde, en az üye kaybının ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşandığını bildirdi.

Partiden ayrılan üyelerin yarısından fazlasının YENİ Parti'ye katılmadığına dikkati çeken kurmaylar, partiye dönüşlerin yaşandığını belirterek, "Dönmek isteyenleri ikiye ayırıyoruz. Tepki ile partiden ayrılan ama zamanla yumuşayanları kuçaklamaya hazırız. Koltuk aradığı için dönmek isteyen, ayrışmayı körükleyen art niyetlilere karşı ise mesafeliyiz. Yılbaşından sonra bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının partiye dönmek istediklerine şahit olacağız. Zaten bazıları ile de temaslarımız var" ifadelerini kullandı.

KONGRE TAKVİMİ RESMEN BAŞLADI

CHP Genel Merkezi tarafından 28 Ekim'de başlatılacağı duyurulan kongre takvimi, üye listelerinin hazırlanmasına ilişkin teknik aksaklıklar nedeniyle en az 15 gün ertelenmişti. Ertelenmenin ardından üye listeleri bugün askıya çıktı ve CHP kurultay takvimi resmen başlamış oldu. Kurultay takviminin daha önce duyurulduğu biçimde devam edeceğini belirten CHP'li kurmaylar, 14 Şubat'ta kongrelerin tamamlanacağını, kurultayın ise en geç nisan ayının ilk haftasında yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

DİYARBAKIR ZİYARETİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLEBİLİR

CHP'li kurmaylar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kasım ayının sonu veya aralık ayının başında Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini belirterek, ziyaret kapsamında önemli mesajlar verilebileceğini ifade etti.