CHP'den 2025 Bütchesi Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den 2025 Bütchesi Eleştirisi

Gamze Akkuş İlgezdi, 2025 bütçesinin yükünü çalışanların taşıyacağını belirtti.

04.11.2024 11:01
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2025 yılı bütçesine ilişkin "Önceki AKP dönemlerinde olduğu gibi vergi yükü yine çalışanda. Gelecek yıl toplanacak toplam verginin yüzde 17'si ücretli çalışanlardan gelir vergisi olarak alınacak. Şirketlerin karlarından ödeyecekleri kurumlar vergisi ise toplam verginin yalnızca yüzde 13'ü. 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak' ifadeleri yine lafta kaldı. Yani bütçeyi yine ücretli çalışan finanse edecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2025 yılı bütçesine yönelik açıklama yaptı. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ocakta asgari ücrete yüzde 25 zam yapmak için plan yapan iktidar bu sefaleti derinleştirmek istemektedir"

"Merkez Bankası Başkanının uluslararası yatırımcılara asgari ücrete yüzde 25 zam yapacaklarını açıkladığını göz önüne alırsak, tüm ücretlerin de buna göre düşük oranlarda artırılacağı ortada. Üstelik 2024 yılında Avrupa'da asgari ücretin en fazla eridiği ülke Türkiye olmasına rağmen 2025'te de düşük bir artış ile asgari ücretliler daha zor günler yaşayacak. Temmuzda enflasyon artmasın diye asgari ücrete zam yapmayan iktidar, asgari ücretlinin sefaletinin sebebidir. İlk 10 aydaki fiyat artışı yüzde 25'i geçmişken, ocakta asgari ücrete yüzde 25 zam yapmak için plan yapan iktidar bu sefaleti derinleştirmek istemektedir. 'Asgari ücret arttı, bu yüzden enflasyon arttı' söyleminin doğru olmadığının kanıtı bu oran. Çünkü ücret artış talebi oluşan enflasyondan sonra geliyor. Bunu kabul etmiyoruz."

"Çalışanların ödeyeceği gelir vergisindeki artış 2025'te yüzde 43.9 artacak"

Ücretli çalışanların yeni vergilerle giderlerinin de daha da artacağının altını çizen İlgezdi, "Gelecek yıl toplanacak her yüz liralık verginin 17 lirası ücretli çalışanlardan gelir vergisi olarak alınacak. Vergi kalemlerinde çalışanların sırtına yüklenecek gelir vergisi oranındaki artış 2024 yılına göre yüzde 43,9. Ücretli çalışanlar bütçe açığını kapatmak için kaynak olarak görülmeye devam edilirken, şirketler ise yine çalışanlardan daha az vergi verecek. Şirketlerin karlarından ödeyecekleri kurumlar vergisi ise toplam verginin yalnızca yüzde 13'ü olacak. Bütçeyi ücretli çalışanlara finanse ettirirken şirketlere yapılan ayrıcalıklar da hız kesmeyecek, 2025 yılında şirketlerden alınması gerekirken alınmayacak yani vazgeçilecek kurumlar vergisi miktarı ise tam 701 milyar TL. Bu da yetmiyormuş gibi şirketlere yönelik toplam 2,8 trilyon TL teşvik ve muafiyet de getiriyor 2025 bütçesi. Yani krizin faturası asgari ücretli ve ücretli çalışanların sırtına yüklenecek" dedi.

"2025'te AKP hükümeti sosyal devletin ruhuna el fatiha demeye devam edecek"

2025 bütçe taslağına göre kamu harcamalarının milli gelire oranının yüzde 4,3'e düşmesinin  öngörüldüğünü ifade eden İlgezdi, "Kamu harcamalarındaki bu düşüş garantili yollardan, köprülerden, havalimanlarından, hastanelerden yapılmayacak. Bu oran sosyal devlet harcamalarından düşecek, yani ihtiyaç sahibi halka harcanması gereken ödeneklerden, eğitim ve sağlık hakkından düşecek. 2025'te AKP hükümeti sosyal devletin ruhuna el fatiha demeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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