CHP'den 99 Okula Din Görevlisi Atamasına Tepki - Son Dakika
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CHP'den 99 Okula Din Görevlisi Atamasına Tepki

Sevda Erdan Kılıç, 99 okula din görevlisi atanmasının laik eğitim ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

05.12.2024 14:12
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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 99 okula imam, vaiz, kuran kursu öğreticisi, müezzin olmak üzere 99 din görevlisi görevlendirmesine ilişkin araştırma önergesi verdi. Kılıç, "Bornova'daki 99 okula din görevlilerinin görevlendirilmesi laik eğitim ilkesine aykırıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı uygulamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 99 okulda imam görevlendirmesini TBMM gündemine taşıdı. ÇEDES projesinin yasa ve Anayasa'ya aykırı uygulamaları ile çocuklar üzerinde yarattığı manevi sorunların ve ayrımcı uygulamaların araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sunan Kılıç, şunları kaydetti:

"ÇEDES projesinin uygulama amacı öğrencilerin, 'milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimi kendi yaşantılarında inşa etmesi' olarak açıklanıyor. ÇEDES projesi, okul öncesinden orta öğretim dönemi sona erene kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan öğrencilerimizin nasıl bireyler olarak yetiştirileceğine odaklanmış bir projedir. Oysa Milli Eğitim Temel Kanunu'nda nasıl bireylerin yetiştirilmesi gerektiğinin tanımı yapılmıştır. Bu tanım, 'Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaş' tanımıdır.

"99 okulda 99 din görevlisi, tesadüf değil, sistemli bir müdahalenin parçası"

Yasa'daki bu tanıma karşın ÇEDES projesinin başından bu yana gerçekleşen etkinlikler, direk laik eğitim ilkesini hedef alan etkinlikler olarak karşımıza çıkmaktadır. ÇEDES projesi kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen etkinlikler kamuoyundan tepki toplamıştır. Daha önce bir çok kez bu olayları TBMM gündemine taşıdık. Son olarak da Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 99 okulda din görevlisi görevlendirmesi uygulaması ile karşı karşıyayız. Bu atamalar, eğitim sisteminin tamamen siyasi bir mühendislik aracına dönüştürüldüğünün en somut kanıtıdır. 99 okulda 99 din görevlisi, tesadüf değil, sistemli bir müdahalenin parçasıdır. Her okulda bir din görevlisi, çocukların zihinlerine ideolojik bir müdahale anlamına gelmektedir.

"Yusuf Tekin derhal istifa etmeli"

Bu uygulama laik eğitim ve laik yaşama direk müdahale anlamına gelmektedir. Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden biri olan laik eğitim ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Uygulama hem Yasa'ya hem Anayasa'ya aykırıdır. Anayasamızın 42. Maddesine göre eğitim ve öğretim Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esasına göre yapılır. Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasal bir zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanı kafasına göre eğitim sisteminde dini esaslara göre bir model oluşturamaz. Bu sistem çocuklarımız için de son derece zararlıdır. Pedagojik formasyonu bulunmayan din görevlilerinin çocuklara, yetkinlikleri dışında eğitim verecek olması da son derece tehlikelidir. ÇEDES rezaletine bir an önce son verilmeli; Milli Eğitim Temel Kanununa ve Anayasa'ya aykırı uygulamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir."

Kaynak: ANKA

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