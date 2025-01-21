CHP'den Adalet Sarayı'na Tepki

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İYİ Parti\'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı içeride ama burada gördüğünüz gibi çok geniş bir alanda bariyerler var. Daha sabah saatlerinde önlem alınmış. Türkiye bunu hak ediyor mu? İşte Adalet Sarayı. Bir partinin genel başkanı, üyeleri, yöneticileri buraya gelemiyor. Türkiye'nin hali bu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınarak ifade vermek için götürüldüğü Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yaptı.

Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Dünyanın her döneminde savcılar çıkar, kahraman olur. Yolsuzlukla mücadele eder, haksızlıkla mücadele eder. Bizim ülkemizde her dönem bir savcı çıkıyor yolsuzlukla, haksızlıkla mücadeleden de ediyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Zafer Partisi Genel Başkanı içeride ama burada gördüğünüz gibi çok geniş bir alanda bariyerler var. Daha sabah saatlerinde önlem alınmış. Türkiye bunu hak ediyor mu? İşte Adalet Sarayı. Bir partinin genel başkanı, üyeleri, yöneticileri buraya gelemiyor. İşte Türkiye'nin hali bu."

Öte yandan, bir vatandaş Ali Mahir Başarır'a "hoşgeldiniz" diyerek, "Demokrasiye olan bu katkınızdan ve desteğinizden dolayı bir vatandaş, bir genç olarak çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına buradasınız. Bir milletvekili olarak buradasınız" ifadelerini kullandı.