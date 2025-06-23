CHP\'den Adalet Yürüyüşü: Tutuklamalar Protesto Edildi

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, gazetecilerin tutuklanması başta olmak üzere adalet sistemindeki sorunları protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bakanlık önünde toplanan partililere seslenen CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Erkol, tutuklamanın cezalandırma aracı olarak kullanılmamasını istedi.

Erkol, konuşmasına kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatarak başladı ve bu ilkenin hukuk, adalet, özgürlük ve halkın iradesiyle şekillenen bir yönetim anlayışını işaret ettiğini belirtti. Hukukun üstünlüğünün, yalnızca bireylerin devlete karşı değil, devletin de bireye karşı sorumluluğunu tanımlayan en temel ilke olduğunu dile getiren Erkol, hiçbir makam ve gücün hukuk kurallarının üstünde olamayacağını ifade etti.

Yargının bağımsızlığının önemine dikkat çeken Erkol, "Adalet, sarayların değil halkın terazisidir. Yargı bağımsızlığını yitirdiğinde, adalet arayışı yerini korkuya, kuşkuya ve haksızlığa bırakır. İşte bu yüzden biz, yargının bağımsız ve tarafsız olması için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Demokrasinin sigortası olarak tanımladığı güçler ayrılığı ilkesinin de altını çizen Ümit Erkol, yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız çalışmadığı bir düzende denge ve denetleme mekanizmalarının ortadan kalktığını söyledi. Erkol, halkın oylarıyla seçilen Meclisin etkin olduğu, yargının siyasi baskıdan uzak, özgürce karar verebildiği, yürütmenin ise millete hesap verdiği bir sistemi savunduklarını kaydetti.

"Korkmadan düşüncesini açıklamak, demokrasinin temelidir"

İfade özgürlüğünün her vatandaşın doğuştan sahip olduğu bir hak olduğunu belirten Erkol, "Korkmadan düşüncesini açıklamak, eleştirmek, sorgulamak; özgür birey olmanın ve demokrasinin temelidir. İfade özgürlüğünün baskı altına alındığı, gazetecilerin susturulduğu, gençlerin sosyal medyada fikir belirttiği için yargılandığı bir ülkede, gerçek demokrasi var olamaz" ifadelerini kullandı.

CHP olarak hiçbir vatandaşın düşüncesinden ötürü cezalandırılmadığı, hiçbir yargıcın karar verirken siyasi baskı hissetmediği, Meclis'in susturulmadığı, basının özgür, halkın güçlü olduğu bir Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Erkol, hukukun üstün olduğu bir ülkenin sadece siyasi bir tercih değil, toplumsal huzurun ve kalkınmanın da temeli olduğunu dile getirdi.

"Daha özgür bir Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Konuşmasının sonunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukun üstünlüğünden, demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermeyeceğini yineleyen Erkol, "Hep birlikte, daha demokratik, daha adil, daha özgür bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Erkol, konuşmasının sonunda, tutuklu gazetecilerin ve siyasetçilerin durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız için bir eziyete dönüşen, savunma hakkını kısıtlayan farklı cezaevlerine sevk uygulamalarının son bulmasını talep ediyoruz. Hepsinin özgürlüğüne kavuşmasını ve yargılamalarının tutuksuz olarak sürdürülmesini istiyoruz. Ayrıca dün itibariyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın da bir an önce serbest bırakılmasını ve tutuklamanın cezalandırma aracı olarak kullanılmamasını tekrar ediyoruz."