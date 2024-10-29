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CHP HSK'ya Yeni Başvuru Yapacak

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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak davası”nın ilk hakimi Mustafa Zengin’in görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili “Neden Samsun’a sürdüğümüzü izah edeceğim” sözleri üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yeni bir başvuru yapma kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın, yarın HSK’ya başvurarak Zengin’in atamasını yapan Birinci Daire üyeleriyle ilgili inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edecek.

29.10.2024 17:52  Güncelleme: 18:02
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(İSTANBUL)- CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen "ahmak davası"nın ilk hakimi Mustafa Zengin'in görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili "Neden Samsun'a sürdüğümüzü izah edeceğim" sözleri üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yeni bir başvuru yapma kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın, yarın HSK'ya başvurarak Zengin'in atamasını yapan Birinci Daire üyeleriyle ilgili  inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve istinafta karar beklenirken hakimi değiştirilen davayla ilgili İmamoğlu'nun avukatları tarafından HSK'ye yapılan inceleme başvurusu sürüyor.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: "İzah edeceğim, neden Samsun'a sürdüğümüzü de izah edeceğim"

İBB Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda gündeme gelen 'Ahmak Davası' ile ilgili CHP'li Meclis üyelerinin konuşmasının ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un "İzah edeceğim, neden Samsun'a sürdüğümüzü de izah edeceğim" sözleri tartışmalara neden olmuştu. Gökkuş'un bu sözlerinden sonra CHP, tekrar harekete geçti.

"HSK'ya yeni başvuru"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, yarın HSK'ye başvuracak.  Bugüne kadar hakim değişikliğine ilişkin kamuoyunda oluşan haklı kaygıların ve iddiaların haklılığını gösteren bu son gelişmenin, hiçbir şüphe olmaksızın ortaya çıkan yeni delillerle birlikte değerlendirilmesini isteyecek. Görev yeri değiştirilen hakim Hüseyin Zengin'in atamasını yapan HSK Birinci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edecek olan CHP heyeti, başvurunun ardından basın açıklaması yapacak.

"Gökkuş ne demişti"

AKP'li Gökkuş, 16 Ekim tarihinde yapılan İBB Meclisi oturumunda şunları söylemişti:

"Niye Samsun'a sürdüğümüzü de izah edeceğim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan veya Adalet Bakanı'nın şunu yapması lazım. Mahkeme hakimine emir vermesi lazım, 'Siz şöyle davranın' diye. Samsun'a sürülen hakim diyor ki, 'Ben şöyle karar vereceğimi, fikrimin şöyle olacağını söyledim birkaç kişiye' diyor. O hakimi hakimlikten almak lazım. Hakim, kararıyla konuşur. Hakim, kararını kimseyle tartışmaz. Vicdanına göre karar verir. 'Böyle karar vereceğim' diyen bir hakim, bu kararı tartışan bir hakim, hakimlik yapmaması lazım. Hukuka ihanettir bu. Hakim, kararından önce bu kararını paylaşabilir mi? Böyle bir hakimlik mi olur?"

CHP HSK\'ya Yeni Başvuru Yapacak
Kaynak: ANKA

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