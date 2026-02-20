CHP'den Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
20.02.2026 17:26
Murat Emir, gazeteci Uludağ'ın tutuklanmasını hukuksuzluk olarak nitelendirerek eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek, " Gürlek'in malvarlığına dair Genel Başkanımızın verdiği süre dolmadan Alican Uludağ'a yapılan uygulamayla neyin peşinde olduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Ancak korkunun ecele faydası yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Uludağ'ın çocuklarının gözü önünde gözaltına alınarak, İstanbul'a götürüldüğünü ve burada tutuklandığını belirten Emir, " Çağlayan'ın hukuksuz kolunu Ankara'ya uzatmak tam bir zorbalıktır" dedi.

Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazeteci Alican Uludağ'ı çocuklarının gözü önünde gözaltına almak için evinin kapısında beklemek ve buradan İstanbul'a götürerek tutuklamak; Çağlayan'ın hukuksuz kolunu Ankara'ya uzatmak tam bir zorbalıktır! Gürlek'in malvarlığına dair Genel Başkanımızın verdiği süre dolmadan Alican Uludağ'a yapılan uygulamayla neyin peşinde olduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Ancak korkunun ecele faydası yok. Birilerinin aklıyla kurgulanan bu tutuklamanın amacı yargı sopasıyla korku yaymaktır. Yargıyı oyuncak yapanların bu ülkeye yaptığı kötülükleri çok çabuk unutmuşsunuz!"

Ayrıca Uludağ'ın tutuklanmasına gerekçe yapılan şu paylaşımı ise kelimenin tam anlamıyla kendini doğrulayan bir kehanet oldu: Halk desteğini yitiren Erdoğan, devlet mekanizmalarını vesayetçi bir anlayışla halka karşı kullanarak iktidarda kalma çabasında."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki
