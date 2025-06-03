CHP'den Ankaragücü Spor Kulübü'nün Yeni Yönetimine Ziyaret... Aylin Nazlıaka: "Ankaragücü, Başkentimizin En Önemli Markalarından Birisidir" - Son Dakika
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CHP'den Ankaragücü Spor Kulübü'nün Yeni Yönetimine Ziyaret... Aylin Nazlıaka: "Ankaragücü, Başkentimizin En Önemli Markalarından Birisidir"

03.06.2025 14:06  Güncelleme: 14:07
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CHP heyeti, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, Gazi Ercüment Tekin başkanlığındaki yeni yönetime başarılar diledi. Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Ankaragücü, başkentimizin en önemli markalarından birisidir” diyerek kulübün, Ankara’nın tarihini ve direniş ruhunu temsil ettiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP heyeti, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Gazi Ercüment Tekin başkanlığındaki yeni yönetime başarılar diledi. Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Ankaragücü, başkentimizin en önemli markalarından birisidir" diyerek kulübün, Ankara'nın tarihini ve direniş ruhunu temsil ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ile birlikte MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

CHP heyetinin Ankaragücü Spor Kulübü'ne gerçekleştirdiği ziyarette Nazlıaka, "Bugün burada sadece bir futbol kulübünden değil, Ankara'nın kalbinden, damarlarından, geçmişinden ve geleceğinden söz etmek için toplandık. Ankaragücü, başkentimizin en önemli markalarından birisidir" dedi. Nazlıaka, şunları söyledi:

"115 yaşındaki takımımız, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına ve Milli Mücadele'ye tanıklık etmiş, Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş olan bir mücadelenin adıdır. Yatık mermi figürlü armasında bile vatan savunmasının izlerini taşımaktadır. İmalat-ı Harbiye çalışanlarının alın teriyle güçlenmiş, taraftarının ve sporcularının onurlu mücadelesiyle yükselmiştir. Ankaragücü, yoklukta bile dimdik durmanın adıdır. Ankaragücü'nün taraftarı, yağmurda, çamurda, küme düşse de şampiyon olsa da takımının arkasında duran, yeri geldiğinde kendi ekmeğinden kısıp kulübüne destek olan cefakar yüreklidir. Onlar, sadece bir kulübü değil, bir kimliği, bir şehri, bir onuru taşırlar.

Ankaragücü'nün başarısı, birlikte mücadele etmenin, birlikte ayağa kalkmanın da göstergesidir. Ankara nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bir direnişin başkenti olduysa, Ankaragücü de yıllardır o direnişin yeşil sahalardaki temsilcisidir. İnanıyoruz ki Anadolu'nun sarı-lacivert çocuğu, yeniden Süper Lig'e çıkacak, pes etmeyenlerin şehrine yakışır bir performans sergileyecek.

Ankara'nın gücü olan Ankaragücü; dayanışmayı, mücadeleyi ve halkla iç içe olmayı ilke edinmiştir. Bu yönüyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'emek, adalet, eşitlik' değerleriyle örtüşen bir misyona sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sporun birleştirici gücüne inanıyor, spor kulüplerimizin demokratik, katılımcı, şeffaf ve liyakatli bir anlayışla yönetilmesini önemsiyoruz. Yeni yönetimin, Ankaragücü'nün şanlı tarihine yakışır bir vizyonla kulübü ileriye taşıyacağını umuyoruz. Bu vesileyle, Ankaragücü camiasına başarılar diliyor; kulübün hem sportif hem de toplumsal faaliyetlerinde her zaman destekçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Heyet, Ankaragücü'nün yeni yönetimini tebrik edip hediyelerini takdim ettikten sonra kulüpten ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Ankaragücü Spor Kulübü'nün Yeni Yönetimine Ziyaret... Aylin Nazlıaka: 'Ankaragücü, Başkentimizin En Önemli Markalarından Birisidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den Ankaragücü Spor Kulübü'nün Yeni Yönetimine Ziyaret... Aylin Nazlıaka: "Ankaragücü, Başkentimizin En Önemli Markalarından Birisidir" - Son Dakika
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