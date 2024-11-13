CHP'den Asgari Ücret ve Vergi Önerileri

"CHP olarak 2025 yılı asgari ücret önerimiz en az 30 bin lira. '30 altında yokuz' diyoruz. Neden 30 bin lira? Şöyle açıklayayım; hükümet, Merkez Bankası ve orta vadeli plan aracılığıyla asgari ücrete ve diğer ücretlere beklenen enflasyonla zam yapmayı planlıyor. Fakat beklenen yani hedefledikleri, kendi hedefledikleri enflasyonda görüş birliği yok. Merkez Bankası üç kere revize etti. Orta vadeli planda iki kere revize edildi. Yani aslında kendileri de 2025'te hangi enflasyon oranıyla karşı karşıya kalacaklarını bilmiyorlar. Buna rağmen diyorlar ki; ücretlere başta asgari ücret olmak üzere beklenen hedeflediğimiz enflasyon oranında zam yapın. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz. En az 30 bin lira asgari ücret olmasını istiyoruz.

"Alan için az, veren için fazla. Tüm yükü işverene yıkmadan asgari ücreti 30 bin lira yapabiliriz"

Ama 30 bin lira olurken üç ayda bir de enflasyon ve hayat pahalılığı tekrar gözden geçirilip tekrardan bunu revize edilmesini istiyoruz. Ayrıca 30 bin liranın alan için az, veren için de fazla maliyetli olduğunu da biliyoruz. Çünkü ticari hayat, faiz, enflasyon ve kur üçgeninde sıkıştırıldı. Bu sıkışıklığı aşamıyor. Ekonomi çözülemiyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki; esnaf zorda, kobiler zorda, turizmci zorda, sanayici zorda, ihracatçı zorda. Dolayısıyla bu asgari ücretin yükünün tamamını iş dünyasına yıkmak da hakkaniyet değil. Çalışan sayısına göre 1-3, 3-10, 10-50, 50-250/250 üstü gibi değerlendirmeler yapılarak sosyal güvenlik primi desteği artı vergi desteği tanımlanarak biz asgari ücreti net 30 bin lira yapabiliriz. Bunu yapmamak için hiçbir neden yok.

"Devlet yoksulundan daha fazla vergi almanın peşinde olabilir mi? Olmamalı ama öyle oluyor"

İkinci isteğimiz, talebimiz vergi dilimleriyle ilgili. Gelir vergisi dilimleri yüzde 15'ten başlıyor, yüzde 40'a kadar devam ediyor. Ücretliler için konuşuyorum. Yüzde 15'lik gelir vergisinin ilk dilimi 110 bin lira 2024 için. Yeniden değerleme yüzde 43.93 ile çarpıldığında 2025 yılı için Sayın Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmazsa 158 bin lira olacak. Yani asgari ücret vergiden istisna tutulmuş olsa bile aksak ve eksik olarak istisna tutuldu. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlar 30 bin lira ücret alanlar, 50 bin lira ücret alanlar, 60 bin lira ücret alanlar yine mağdur olacak. Bakın size bir örnek vereyim; Türk-İş tarafından Ekim ayı enflasyonun yayınlanmasıyla yoksulluk sınırı, açlık sınırı belirlendi. Açlık sınırı 20 bin 432 lira, yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 lira. Yani dört kişilik bir aileye 66 bin 553 lira net para girmezse bu aile yoksulu demek. Peki devlet yoksulundan daha fazla vergi almanın peşinde olabilir mi? Olmamalı ama öyle oluyor. 66 bin lira maaş alan birisi yılda 239 bin lira hiç farkında olmadan kesinti yoluyla vergi ödüyor. 50 bin lira maaş alan birisi hiç farkında olmadan kesinti yoluyla 145 bin lira vergi ödüyor. 30 bin lira maaş alan birisi hiç farkında olmadan 55 bin lira maaş ödüyor. Biz diyoruz ki; gelin ücretler için gelir vergisinin ilk dilimini 1 milyon liraya getirin. Yani yoksulluk sınırının altında net maaş alanlar 1 milyon liraya kadar yüzde 15 gelir vergisine sahip olsunlar. Yani yoksulu vergilendirmeyelim. Bunu yapabiliriz çünkü ekonomi bir tercih meselesi. Büyük holdinglerin, büyük kuruluşların vergisini sileceğimize bu kaynakları buraya aktarabiliriz. Kamu Özel İşbirliği projelerine 5 milyar dolar aktaracağımıza buradaki kaynakları vatandaşa aktarabiliriz.

Vatandaşın durumu hiç iyi değil. Eğer dediğimiz gibi vergi dilimi 1 milyon lira olursa ilk vergi dilimi, 30 bin lira net ücret alan bir vatandaşın yaklaşık bir maaşı cebinde kalacak yıllık. 50 bin lira net ücret alan bir vatandaşın 1 buçuk maaşı cebinde kalacak. 66 bin lira yani yoksulluk sınırında maaş alan birinin cebinde iki maaş kalacak. Dolayısıyla bu devlet güçlü bir devlettir ve bu devlet bunu yapabilir. Sadece istemesi gerekiyor.

"Emeklilere kasım ayı itibariyle 17 bin 2 lira maaş verilmeli"

Bir diğer konu ise emeklilerin durumu. Emeklilerin durumu hiç iyi değil. 12 bin 500 lirayla geçinemiyorlar. Bunu görmek için rakamları analiz etmeye gerek yok. Sokağa çıkın, pazara gidin. Markete gidin. Emeklinin durumu net ortada. Önerimiz ise yine çok açık. Emekliye acilen yapılacak bir düzenlemeyle kasım ayı itibariyle 12 bin 500 yüz lirayı 17 bin liraya çıkarmak. 17 bin 2 liraya çıkaralım, asgari ücrete eşitleyelim. Ocak ayından itibaren bunun üzerinden zam görsünler. Çünkü emekliler geçinemiyor. Sonuç olarak üç tane net önerimiz, üç tane net çözüm yolumuz var. Eleştiriyoruz. Çözüm yolumuzu sunuyoruz. Bunları yapın: Bir, asgari ücret 30 altında yokuz. İki, ilk ücretler için ilk gelir vergisi dilimi 1 milyon lira olmalı. Yani yoksulluk sınırı ve altında yaşayanlar ilk gelir vergisi diliminden ikinci dilime geçmemeli. Üç emeklilere kasım ayı itibariyle 17 bin 2 lira maaş verilmeli."