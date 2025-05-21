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CHP'den AYM'ye HSK İtirazı

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CHP, HSK üye seçimlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

21.05.2025 13:33
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CHP\'den AYM\'ye HSK İtirazı
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(ANKARA) - CHP, TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 üyesinin seçiminin, yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu, eylemli bir İçtüzük ihlalidir. Hem usul yönünden hem esas yönünden Anayasa'ya aykırıdır. 22 yıllık iktidarlarında cübbede olmaması gereken üç şey cübbelere eklenmiştir. Artık bu memlekette örnekleriyle görüyoruz ki o cübbelerde cep vardır, o cübbelerde düğme vardır ve o cübbelerde memleketin altına dinamit koyacak şekilde artık rozetler vardır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki CHP'li hukukçu milletvekilleri heyeti, Anayasa Mahkemes'ne gelerek, TBMM Genel Kurulu'nda dün gece HSK'nın görev süresi dolacak beş üyesinin yerine gelecek isimlerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimle ilgili bavşuruda bulundu.

Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nun HSK'ya 5 üye seçilmesine ilişkin işleminin, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ardından AYM önünde basın açıklaması yaptı.

"TBMM'nin dün gece karanlık gecelerinden birisini yaşadığını", HSK'ya aday belirleme için toplantı Genel Kurulu'nun yapıldığını, saat 00.32 itibarıyla Meclis'in kapandığını aktaran Günaydın, "Ondan yalnızca 10 saat sonra AYM'ye hem usul hem esas yönünden eylemli İçtüzük ihlali gerekçesiyle bu seçimlerin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve her halükarda iptali amacıyla dilekçemizi hazırladık ve AYM'ye biraz evvel sunmuş bulunuyoruz" diye konuştu.

"Yargının bağımsızlığını tesis etmek istiyorsanız HSK'yı doğru organize etmeniz gerekir"

Adaleti, yargının tarafsız ve bağımsızlığını tesis etmek için HSK'nın doğru organize edilmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade ederim ki 2017 Anayasa değişikliğinden bu yana o cephede doğru işler olmamaktadır. Zaten HSK'nın 13 kişilik teşkil edilen üyelerinin dördünü doğrudan partili cumhurbaşkanı atamaktadır. Birisi Adalet Bakanı, bir diğeri de müsteşar olmak üzere iki kişi de yine parti üzerinden gelmektedir. Böylece altı kişi oluştuktan sonra geriye kalan yedi kişinin nasıl seçileceği hem Anayasa'da hem de İçtüzük'te gösterilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun birleşiminden oluşan Karma Komisyon'da yaptıkları, icat ettikleri yeni oylama yöntemleriyle zaten 15 kişiyi belirlediler. Oysa kanun koyucu, Anayasa yapıcı diyor ki 'İlk oylamada üçte iki, ikinci oylamada beşte üç çoğunluğu ara. Eğer bunu bulamıyorsan ad çekme yöntemine başvur.' Neden üçüncü aşamada ad çekmeyi öneriyor, söylüyor, talimatlıyor Anayasa yapıcı? Çünkü böylece kurulun demokratik meşruiyetinin sağlanması açısından siyasi partileri uzlaşmaya zorluyor. Bu amir hükme rağmen ve yöntemde paralellik ilkesine rağmen ad çekmeye gitmeyerek komisyon oylamalara devam etmiş ve 15 kişilik heyeti oluşturmuştur. Ama iktidar bloku için bu da yeterli değildir. İşte dün gece bu çerçevede bir karanlık gece yaşanmıştır."

"Demek ki torba buna göre bir torba"

Günaydın, Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun oluşturduğu Karma Komisyon'dan çekilen CHP'nin, dün de "yaşanan hukuksuzluklara tanık olmamak, bir şekilde işbirliği içerisinde bulunmamak" için, dilekçeyi AYM'ye teslim edeceklerini de beyan ederek Genel Kurul'u terk ettiğini hatırlattı. Oylama sonuçlarını okuyan Günaydın, şöyle devam etti:

" Yargıtay'dan gelen bir üye Ömer Faruk Aydıner, Fuzuli Aydoğdu, Mustafa Yapıcı. Fuzuli Aydoğdu birincide 270 oy alıyor, ikincide 204 oy alıyor, ad çekmede Fuzuli Aydoğdu çıkıyor. Demek ki torba buna göre bir torba, Fuzuli Bey çıkmış. 'Tesadüf' diyelim. İkinci duruma bakıyorsunuz; İbrahim Temir, Hakan Türkan ve Hakan Yüksel giriyorlar sandığa. Hakan Yüksel birincide 283, ikincide 203 oy alıyor ve torbadan her nasılsa yine Hakan Yüksel çıkıveriyor. Üçüncü oylamaya bakalım; Seyfi Han, Şerafettin Şaka, Ergün Şahin torbaya giriyorlar. Seyfi Han birincide 284, ikincide 218 oy alıyor ve torbadan her nasılsa Seyfi Han çıkıveriyor. ve diğer sandık; Hasan Oğuz Altınkaynak, Fidan Şaştım ve Alişan Tiryaki sandığa giriyorlar. Alişan Tiryaki birinci oylamada 293, ikinci oylamada 217 oy alıyor ve her nasılsa ad çekmede bu da tesadüfen çıkıveriyor.

"Böylesine bir tesadüfler zincirini organize edebiliyorsanız bu işler 'organize işler' olarak tanımlanmalıdır"

Artık biz buraya, 'torbacı iktidar' dersek yanlış bir şey mi söylemişiz oluruz? Siz HSK'nın teşkilinde Meclis Başkanı'nın gözleri önünde, bütün partilerin, katılanların, grup başkan vekillerinin, iktidar blokunun çabasıyla buradan böylesine bir tesadüfler zincirini organize edebiliyorsanız bu işler en azından 'organize işler' olarak tanımlanmalıdır ve 'torbacı iktidar' olarak tanımlanmalıdır. Buradaki tek istisna Danıştay üyeliği seçiminde gerçekleşmiştir. Kemal Açıkgöz, Cengiz Aydemir ve Aysel Demirel'in girdiği sandıkta; birinci oylamada 284, ikinci oynamada 219 oy alan Aysel Demirel değil de bu kez Cengiz Aydemir torbadan çıkmıştır. Bunun da nasıl gerçekleştiğini önümüzdeki dönemlerde kulis bilgileri üzerinden basınının alacağını biz de tahmin ediyoruz, burada bir kuşku duymuyoruz. Böylesine bir oylamada HSK'nın tarafsız ve bağımsız olması, hakim ve savcıların atamalarını, görevde yükselmelerini, görevden alınmalarını, incelemelerini, soruşturmalarını layıkıyla ve doğru bir biçimde yapacağını öngörmek mümkün olabilir mi?"

"AYM'den gecikmeksizin, yürürlük durdurma kararını ve arkasından iptal kararını vermesini bekliyoruz"

Venedik Komisyonu'nun, 2017 sonrasında HSK ile ilgili hazırladığı rapora değinen Günaydın, "Raporda, Anayasa'nın HSK ile ilgili düzenlemesini, cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı olduğu için atayacaklarının bağımsız ve tarafsız olmayacağı, 3/5 çoğunluğa sahip olan cumhurbaşkanının partisinin de HSK'nın tamamını atayabileceğinden bahsediyordu. Bugün AKP beşte üç çoğunluktan çok geridedir ama Cumhur İttifakı bloku ve onlara yandaşlık edenlerle birlikte bu bloku torbacılık yöntemleriyle sağlayabilmiştir. Bu, eylemli bir İçtüzük ihlalidir. Hem usul yönünden hem esas yönünden Anayasa'ya aykırıdır. 22 yıllık iktidarlarında üzülerek ifade etmek istiyorum ki cübbede olmaması gereken üç şey cübbelere eklenmiştir. Artık bu memlekette örnekleriyle görüyoruz ki -doğru çalışan bir grubu tenzih ederim- o cübbelerde maalesef cep vardır. O cübbelerde üzülerek ifade ediyorum ki düğme vardır. ve o cübbelerde memleketin altına dinamit koyacak şekilde artık rozetler vardır. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Anayasal düzeni korumak için çalışan ve arkamızda kocaman binası bulunan AYM'den gecikmeksizin, çoktandır vermediği yürürlük durdurma kararını ve arkasından iptal kararını vermesini bekliyoruz. 'Eğer adalet yoksa devlet çeteden başka nedir ki' sözünü, milattan sonra 50'nci yılda söylenmiş sözü burada hatırlatmayı bir görev sayıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den AYM'ye HSK İtirazı - Son Dakika

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