CHP'den Eğitim Zirvesi ve Tasarruf Eleştirisi

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Haber: Esra Nur Pervan

(ORDU) - CHP, eğitimin sorunları ve çözüm yollarını ortaya koymak üzere başlattığı "Eğitim Zirvesi" toplantılarını bu kez Ordu'da düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğrencilerin geçirdiği kazayı hatırlatarak, "Taşımalı eğitimde alınan karar nedeniyle servisleri kaldırıldığından, belirli bir yere kadar servisle gidip ama o serviste olmamaları gerektiğinden jandarma kontrolü olduğu için indirilerek traktöre bindikleri için dört çocuk kaza geçirdi ve biri ölümle pençeleşiyor. Siz utanmazsınız ama ben bir kere daha size söylemiş olayım; eğitimden tasarruf yapılamaz, yapılırsa sonucu canlarla ödemek olur" dedi.

CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın koordinasyonunda düzenlenen "Eğitim Zirvesi", Ordu'da yapıldı. Toplantıya, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Öğretmen atamasını yapın"

Özçağdaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu iktidar 534 gündür tek bir öğretmen ataması bile yapmayı becerememiş bir iktidardır. Bu iktidar 'mülakatı kaldırdık' diyen iktidardır. Ancak mülakatı kaldırmadıkları gibi 'mülakat gibi mülakat' yapacağız diyerek bunca yıldır neler yaptıklarını itiraf etmiş ve maalesef hala atamaları gerçekleştirememiş bir iktidardır. Geçtiğimiz yıl 23 bin 670 öğretmen emekli oldu, sadece 20 bin öğretmen alınıyor. Sadece emekli öğretmen kadar alınacak. Bizzat Sayın Bakan geçen yıl 60 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu söyledi. 85 bin sözleşmeli öğretmen var bu emek sömürüsüdür. Dolayısıyla Türkiye'de öğretmenlerle öğrenciler bir araya gelememektedir. Öğretmenler intihar etmektedir. Bu iktidar söz verdiği halde partizanlıktan vazgeçmemektedir. İktidara verdikleri sözleri tutma çağrısında bulunuyorum. Öğretmen atamasını yapın bu açığı süratle kapatın."

"iktidara geldiğimizde okullarda bir öğrenci bile olsa orada bir cumhuriyet öğretmeni görev yapacak"

İktidarın köy okullarını kapattığını dile getiren Özçağdaş, köylerden kente göçlerin yaşandığına ve tarımsal gıda güvenliğine de ciddi etkileri olduğunu bunun neticesinde iki sonucun oluştuğunu belirterek "Kentlerde ciddi nüfus artışı yaşandı ve Ordu'da 45 kişilik sınıflar var" dedi. Taşımalı eğitim sorununa da değinen Özçağdaş, "Her gün 1,2 milyon çocuk bir yerden bir yere taşınıyor. Bu yeterince büyük bir problem. Cumhuriyet Halk Partisi olarak göreve iktidara geldiğimizde okullarda bir öğrenci bile olsa köylerde, orada bir cumhuriyet öğretmeni görev yapacak" diye konuştu.

"Eğitimden tasarruf yapılamaz"

Taşımalı eğitim kararı nedeniyle Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşanan traktör kazasıyla ilgili konuşan Özçağdaş, çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Kaza geçiren çocuklar taşımalı eğitimde alınan karar nedeniyle servisleri kaldırıldığından belirli bir yere kadar servisle gidip ama o serviste olmamaları gerektiğinden jandarma kontrolü olduğu için indirilerek traktöre bindikleri için dört çocuk kaza geçirdi ve biri ölümle pençeleşiyor. Siz utanmazsınız ama ben bir kere daha size söylemiş olayım; eğitimden tasarruf yapılamaz, yapılırsa sonucu canlarla ödemek olur" dedi.