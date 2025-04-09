CHP'den Erken Seçim Vurgusu - Son Dakika
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CHP'den Erken Seçim Vurgusu

Aylin Nazlıaka, erken seçim talebini yaygınlaştıracaklarını ve halkın iradesinin egemen olmasını isteyeceklerini belirtti.

09.04.2025 23:05
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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Erken seçim talebini iletmeye, imza kampanyamızı her geçen gün daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü adayımızı yanımızda sandığı önümüzde istiyoruz. Erken seçim değil derhal seçim istiyoruz. İlk seçimlerde egemenliği yeniden saraydan alıp, millete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka partisinin Şişli mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Pazar günü Kurultayımızı gerçekleştirdik ve CHP'ye kayyum atama girişiminde bulunan AKP iktidarına bir nevi hep birlikte birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun mesajını verdik. Genel Başkanımız geçerli olan tüm oylarla seçildi. Aynı zamanda CHP tarihinde çarşaf listeyle yapılan bir Kurultay seçiminde ilk kez Genel Başkanın tüm anahtar listesi geçti. Dolayısıyla bu bir güven oyu gibiydi. Şimdi artık yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde sahalarda olmaya devam edeceğiz. Her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde her hafta sonu da bir ilimizde miting yapmaya devam edeceğiz. Bugün Şişli'deyiz, hafta sonu Samsun'da olacağız. 23 Nisan'da Ankara mitingini gerçekleştireceğiz. Erken seçim talebini iletmeye, imza kampanyamızı her geçen gün daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü adayımızı yanımızda sandığı da önümüzde istiyoruz. Erken seçim değil derhal seçim istiyoruz. Burada olan halk da bir kez daha halkın iradesinin egemen olmasını istiyor. CHP, cumhuriyeti kuran partidir. CHP, bir umuttur direnişin adıdır, kuruluşun ve kurtuluşun adıdır. CHP, egemenliğin saraydan alınıp halka verilmesinin inşa sürecini gerçekleştirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir partidir. O yüzden bu sene 23 Nisan'da daha yüksek sesle egemenlik kayıtsız şartsız halkındır diyeceğiz. İlk seçimlerde egemenliği yeniden saraydan alıp, millete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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