CHP\'den Esenyurt\'ta Direniş Devam

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ahmet Özer'in göreve iade edilmesini ve kayyum sürecinin sonlandırılmasını istediklerini belirterek, "Taleplerimiz gerçekleşene kadar Genel Başkanımızın da talimatıyla CHP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu meydanda direnişe devam edecektir." dedi.

CHP'liler, Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarına devam ediyor.

Volkan Demir, CHP milletvekilleri Sibel Suiçmez, İlhami Özcan Aygun ve Ayça Taşkent, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP meclis üyeleri ve partililerle Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Demir, 17 günün ardından sabah saatlerinde milletvekilleri ve belediye meclis üyeleriyle belediyeye girerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Özer'in göreve iade edilmesini, kayyum sürecinin sonlandırılarak Esenyurt'a hizmet gelmesini talep ettiklerini belirten Demir, "Taleplerimiz gerçekleşene kadar Genel Başkanımızın da talimatıyla CHP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu meydanda direnişe devam edecektir." diye konuştu.

Demir, partisinin Merkez Yönetim Kurulunun pazartesi günü Esenyurt'ta toplanacağını da hatırlattı.