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CHP'den Filistin'e Destek Eylemi

CHP\'den Filistin\'e Destek Eylemi

CHP, İstanbul'da 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenledi.

09.02.2025 15:46
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CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenlendi.

Kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililer, Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplandı.

CHP'lilerin yanı sıra Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti üyeleri ile sivil bazı toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde kalabalık, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı, "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistinlilere yönelik katliamların tarihe kara leke olarak geçtiğini belirterek, son yıllarda Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyledi.

İsrail'in dünyanın gözünün önünde çocuk, kadın demeden katliamlar yaptığını hatırlatan Çelik, son 1,5 yılda Gazze'de 50 bine yakın insanın katledildiğini, 2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, hastaneler, okullar, yollar hatta çadırların bile bombalandığını dile getirdi.

Çelik, Filistinlilerin yuvalarının ve yaşam alanlarının enkaza çevrildiğini belirterek, "Üstelik bunların hepsi tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleşti. Bu insanlık suçuna karşı dünya ne yazık ki sessiz kaldı. İsrail, tüm uluslararası hukuk kurullarını hiçe sayarak katliamlar gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Filistin davasına sahip çıktıklarını vurgulayan Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık dışı planın karşısında mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Filistin, tüm insanlığın ortak davasıdır. Uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden herkesle dayanışma içerisinde olacağız. Bugün sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Filistin halkının haklarını savunmak, haktan ve hukuktan yana olan herkesin görevi. Tarih bu zulüm karşısında sessiz kalanları yargılayacaktır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındayız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla yalnız kalmayacaktır."

Kaynak: AA

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