CHP'den İhracat Rekoru Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "İhracatta son 12 ayın 7'sinde Cumhuriyet rekoru kırdık" açıklamasını eleştirdi. Karabat, sosyal medya hesabından "Türkiye üretimden uzaklaşıyor, AKP 'rekor' diye halkı kandırıyor" notuyla yaptığı paylaşımda, "Ben size nerede rekor kırıldığını söyleyeyim. 2022'de 30 milyar dolar olan tüketim malı ithalatı 2024'te 54 milyar doları aştı. Reyonlara bakın, yerli malı ayakkabı, mont bulmanız neredeyse imkansız. En büyük perakendeciler ithal malları satıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "İhracatta son 12 ayın 7'sinde Cumhuriyet rekoru kırdık" yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

X hesabı üzerinden "Türkiye üretimden uzaklaşıyor, AKP 'rekor' diye halkı kandırıyor" başlığı ile paylaşımda bulunan Karabat, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat sürekli 'İhracatta rekor kırdık' diye açıklama yapıyor. Oysa ki ortada övünülecek bir durum yok. Aksine, sanayimiz olumsuz yönde dönüşüyor. AKP yönetimi ve Sn. Bolat, bunları gizlemek için rekor söylemine sarılıyor.

Türkiye'nin 2024 ihracatı 261,9 milyar dolar, ithalatı da 344 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 82 milyar dolar seviyesinde. Yüksek katma değerli ihracat çok düşük. İhracat kilogram birim değeri 1,5 dolar civarında. Sanayisi gelişmiş ülkelerde bu değer 3-4 dolar.

Türkiye'ye önemli bir sanayi yatırımı gelmeyeli yıllar oldu. Aksine Türkiye'den çok sayıda fabrika Mısır, Romanya, Fasgibi çevre ülkelere taşınıyor. Bir kalkınma planı bulunmayan Ticaret Bakanı Bolat da sürekli rekor kırdık diye konuşuyor.

Sanayimiz ucuz, katma değersiz üretime mahkum olmuş durumda. Kapasite artıramayan sanayimiz, düşük karlarla satış yaparak ihracat yapıyor. AKP'nin övündüğü rekor işte tam olarak bu.

Hazır giyim, deri, ayakkabı, hırdavat, mutfak ürünleri gibi imalatçı sektörlerde önemli sıkıntılar yaşanıyor. Sanayicimiz, işçilerimiz kendi çabaları ile işletmeleri ayakta tutuyorlar. Ne çalışan, ne de işveren mutlu ama Ticaret Bakanı sürekli sahnede rekor şovları yapıyor.

Ben size nerede rekor kırıldığını söyleyeyim. 2022'de 30 milyar dolar olan tüketim malı ithalatı 2024'te 54 milyar doları aştı. Reyonlara bakın, yerli malı ayakkabı, mont bulmanız neredeyse imkansız. En büyük perakendeciler ithal malları satıyorlar.

Tabloda da gördüğünüz gibi yatırım, hammadde ve ara malı ithalatı ise düşüyor. Bu da sanayimizin üretimden uzaklaştığını gösteriyor. Yani üretmeden tüketen bir ülke haline geliyoruz.

Bir dönem inşaat sektörüne bel bağlayan AKP, şimdi ise hizmet sektörü ve kayıt dışı paralar ile ekonomiyi yüzdürmeye çalışıyor. Böyle giderse dünya iktisat tarihine Yunanistan ve Arjantin krizlerinin yanına Türkiye krizi de eklenecektir.

Türkiye üretmezse ekonomik krizden çıkamaz. Üretmezse enflasyonu düşüremez. Bugün giyeceğini ithal eden Türkiye, yarın yiyecek her şeyi de ithal etmek zorunda kalacaktır. Rekor yalanlarını konuşacak 1 dakikamız dahi yoktur."