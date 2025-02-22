CHP'den İmamoğlu'na Destek: 'Soruşturma Yargı Tacizi'

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasına ilişkin olarak, "Bu soruşturma, ön seçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir. İktidarın yargı taciziyle ön seçim sürecimizi baltalamaya çalıştığı ve içinin tamamen boş olduğu soruşturmaları sürerken, biz halkın sesine kulak vererek erken seçim yürüyüşümüze devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "diploma" soruşturmasına tepki gösterdi. Çiftci, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde ön seçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir. İktidarın yargı taciziyle ön seçim sürecimizi baltalamaya çalıştığı ve içinin tamamen boş olduğu soruşturmaları sürerken, biz halkın sesine kulak vererek erken seçim yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Bu bağlamda; 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimine; yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir. Seçim takvimimizde belirtildiği üzere; önseçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacaktır. Önseçim yönergemizin 8'inci maddesi uyarınca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, önseçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu olan Örgüt Denetiminde Önseçim Merkez Kurulu Başkanı ve Üyelerini belirlemiştir. Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başkanlığını yürüteceğim kurulda; İstanbul Milletvekilimiz ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan, Parti Meclisi Üyelerimiz Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."