CHP\'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Kayyum atanması, sandıkta tecelli eden halkın iradesine açıkça darbedir. İktidar, sandıkta alamadığı yerleri masa başında gasp ediyor" tepkisinde bulundu.

Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepkiler devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanması, sandıkta tecelli eden halkın iradesine açıkça darbedir. İktidar, sandıkta alamadığı yerleri masa başında gasp ediyor. Bu demokrasi düşmanlığına, kayyım zorbalığına teslim olmayacağız!" dedi.

Suat Özçağdaş: Bu ülkenin gerçek sahibi 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletin iradesi esir edilemez! 31 Mart gecesi sandıktan çıkan sonuç, bu milletin demokrasiye olan inancının zaferidir. Ancak görüyoruz ki, halkın iradesine tahammülü olmayanlar, hırslarını hukuktan ve adaletten üstün tutmaya çalışıyor. Şunu iyi bilin: Bu millet sizin keyfi düzeninize boyun eğmeyecek! Ovacık'ta da, Esenyurt'ta da, Batman'da da, Tunceli'de de, bu ülkenin her karışında halkın dediği olur! Sandıkla gelen, ancak sandıkla gider. Halkın iradesine düşmanlık eden herkesin, her sistemin karşısındayız. Bu ülkenin gerçek sahibi 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır."

Gökhan Zeybek: Sürecin takipçisiyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, yaptığı paylaşımda, "Sandıkta kazanamadıkları belediyeleri kayyım eliyle yönetmek isteyenler, demokrasimize darbe indirmeye devam ediyorlar. Mahkeme kararları sonuçlanmadan, siyaseti dizayn etme ve korku iklimini besleme motivasyonu ile Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı görevden alınarak yerlerine kayyım atandı. Demokratik mücadeleyi sandığın dışına taşıyanlar geçmişte olduğu gibi bundan sonra da cevabını sandıkta, halkın kendisinden alacaklar. Sürecin takipçisiyiz" açıklamasında bulundu.

Sevgi Kılıç: Halkın iradesini gasp etmekten vazgeçin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "31 Mart akşamı yenildiniz. Hazmedin! Halkın iradesini gasp etmekten vazgeçin! Esenyurt'ta da, Mardin'de de, Halfeti'de de, Batman'da da, Tunceli'de de, Ovacık'ta da; bu güzel ülkenin her yerinde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir, öğreneceksiniz!" dedi.