Gökan Zeybek: "Kamu İmkanlarını Kendisine Kullandığı Halde Görmezden Gelinenler İçin Bu Millete Ne Diyeceksiniz?" - Son Dakika
Gökan Zeybek: "Kamu İmkanlarını Kendisine Kullandığı Halde Görmezden Gelinenler İçin Bu Millete Ne Diyeceksiniz?"

14.04.2026 10:40  Güncelleme: 11:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı'nın ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesine sert eleştirilerde bulundu. Zeybek, geçmişteki uygulamalara da dikkat çekerek 'AK Partili olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Partiliyseniz dokunulmazsınız' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesine ilişkin "Melih Gökçek dönemi de soruşturulacak mı? Ankara'yı Ankaralıları milyarlarca lira zarara uğratan ve atıl kalıp çürüyen Ankapark'a hiç dönüp baktınız mı? Başkanlığı döneminde belediye lojmanlarını kendisine ucuza satanlara soruşturma izni verildi mi? Onları es geçiyoruz tabi. Mansur Yavaş, soruşturulması için 100 dosya verdi. Hiçbir dosyasının kapağını kaldırdınız mı? Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz? AK Partili olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Partiliyseniz dokunulmazsınız. Anlayış bu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı tarafından ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Mayıs 2023 seçimleri kapsamında Karabük'te yapılan seçim mitinginde belediyeye ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi. Zeybek sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopter kullanarak gidiyor"

"Kamu kaynaklarını kullanma deyince iktidarın her mensubu sınıfta kalır. Zorlama kararlarla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiniz. Peki, Melih Gökçek dönemi de soruşturulacak mı? Ankara'yı Ankaralıları milyarlarca lira zarara uğratan ve atıl kalıp çürüyen Ankapark'a hiç dönüp baktınız mı? Başkanlığı döneminde belediye lojmanlarını kendisine ucuza satanlara soruşturma izni verildi mi? Onları es geçiyoruz tabii. Mansur Yavaş, soruşturulması için 100 dosya verdi. Hiçbir dosyasının kapağını kaldırdınız mı? Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz?"

AK Parti'li olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Parti'liyseniz dokunulmazsınız. Anlayış bu. Halkımız olan biteni, çifte standardı gayet açık bir şekilde görüyor. Sandık günü geldiğinde gerekeni yapıp sizi gönderecek, hiç meraklanmayın. Kamu kaynakları diyorlar ya, sadece ufak bir hatırlatma yapayım. Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopter kullanarak gidiyor. Yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: 'Kamu İmkanlarını Kendisine Kullandığı Halde Görmezden Gelinenler İçin Bu Millete Ne Diyeceksiniz?' - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
SON DAKİKA: Gökan Zeybek: "Kamu İmkanlarını Kendisine Kullandığı Halde Görmezden Gelinenler İçin Bu Millete Ne Diyeceksiniz?" - Son Dakika
