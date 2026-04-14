Gökan Zeybek: "Kamu İmkanlarını Kendisine Kullandığı Halde Görmezden Gelinenler İçin Bu Millete Ne Diyeceksiniz?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı tarafından ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Mayıs 2023 seçimleri kapsamında Karabük'te yapılan seçim mitinginde belediyeye ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi. Zeybek sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopter kullanarak gidiyor"

"Kamu kaynaklarını kullanma deyince iktidarın her mensubu sınıfta kalır. Zorlama kararlarla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiniz. Peki, Melih Gökçek dönemi de soruşturulacak mı? Ankara'yı Ankaralıları milyarlarca lira zarara uğratan ve atıl kalıp çürüyen Ankapark'a hiç dönüp baktınız mı? Başkanlığı döneminde belediye lojmanlarını kendisine ucuza satanlara soruşturma izni verildi mi? Onları es geçiyoruz tabii. Mansur Yavaş, soruşturulması için 100 dosya verdi. Hiçbir dosyasının kapağını kaldırdınız mı? Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz?"

AK Parti'li olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Parti'liyseniz dokunulmazsınız. Anlayış bu. Halkımız olan biteni, çifte standardı gayet açık bir şekilde görüyor. Sandık günü geldiğinde gerekeni yapıp sizi gönderecek, hiç meraklanmayın. Kamu kaynakları diyorlar ya, sadece ufak bir hatırlatma yapayım. Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopter kullanarak gidiyor. Yazıklar olsun."