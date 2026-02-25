CHP'den Milli Parklar Teklifine Eleştiri - Son Dakika
CHP'den Milli Parklar Teklifine Eleştiri

25.02.2026 22:10
CHP'li Öztürkmen, milli parklar kanunu ile doğanın korunmadığını savundu, rant riski taşıdığını belirtti.

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğayı koruma amacından uzak olduğunu savunarak, "Bütün milli parkların gelirlerini bir genel müdürlüğe devrediyorlar ve Sayıştay denetiminden kaçırıyorlar. Anlaşılan yine bazı ihalelerle seçilmiş kişilerin cepleri doldurulacak. Koruma alanlarında 49 yıl boyunca faaliyet gösterenlerin başarılı bulunması halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılıyor. Bari tapusunu da verseydiniz, niye zahmete giriyorsunuz. Üstelik başarılı bulunmanın kriterleri de nedir, o da belli değil, burada bir muğlaklık var. Teklifle milli parklar ve korunan alanlara enerji iletim hattı, ulaşım, altyapı tesisleri yapılmasının önü açılıyor." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin onuncu maddesinin görüşmeleriyle devam ediyor.

Maddenin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, iktidarın ekonomi ve ekoloji politikalarını eleştirdi. Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz, yoksulluk ve iflas sarmalında olduğunu savunan Dindar, şöyle konuştu:

"100 binlerce hanede akşam sofrasına ekmek götüremeyen insanlarımız var. Bizim burada emeklinin, memurun, esnafın, öğrencinin derdine çözüm olacak adımları konuşmamız gerekirken iktidar getirdiği bu teklifle doğa koruma alanlarını işletme ve gelir üretme anlayışına açmaktadır. Bu teklifle milli parklar ve tabiat alanlarında turizmle sınırlı izinler şimdi enerji, maden, ulaşım ve altyapı projelerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Döner sermaye, vergi muafiyetleri ve idari takdir yetkileriyle korunan alanlar rant alanına dönüşme riski taşımaktadır."

Seçim bölgesi Van'daki ekolojik sorunlara değinen Mahmut Dindar, iktidarın ekoloji anlayışının "rant odaklı" olduğunu ileri sürdü. Dindar, "Vekili olduğum Van'da Van Gölü sahilinin nasıl talan edildiğini görmemiz gerekir. Sahilde yandaşlara otel inşaatları izni verilmesi, kamu kurumlarının misafirhaneleri dahil kanalizasyon ve çöplerin göle ve kaynak sularına karışması gibi birçok ekolojik suç işlenmektedir" diye konuştu.

"Meclis'e gelen hemen bütün kanunlarda ısrarla ücret, bedel, para cezası tanımları üst üste geliyor"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise Meclis'e gelen kanun tekliflerinin içeriğine dikkat çekerek şu eleştirileri yöneltti:

"Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, aslında bu Meclis'e gelen hemen bütün kanunlarda ısrarla ücret, bedel, para cezası tanımları üst üste geliyor. Meclis'in mehabetini düşündüğümüzde, her yasanın böyle para odaklı olması gerçekten düşündürücü. Bugün emekli büyüklerimiz artış beklerken biz parklarla uğraşıyoruz ve ne yazık ki bu yasa da bugüne kadar şahit olduğumuz pek çok yasa gibi üç ortak özelliğe sahip; birincisi, yetki devri, bütün yetkileri alıp bir şahsa devretme. İkincisi, vatandaşa ceza. Üçüncüsü ise kurumu her türlü denetim dışına çıkarmak."

"Bari Tapusunu da Verseydiniz"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise yasa teklifinin doğayı koruma amacından uzak olduğunu savunarak, "Bütün milli parkların gelirlerini bir genel müdürlüğe devrediyorlar ve Sayıştay denetiminden kaçırıyorlar. Anlaşılan yine bazı ihalelerle seçilmiş kişilerin cepleri doldurulacak. Koruma alanlarında kırk dokuz yıl boyunca faaliyet gösterenlerin başarılı bulunması halinde bu süre doksan dokuz yıla kadar uzatılıyor. Bari tapusunu da verseydiniz, niye zahmete giriyorsunuz. Üstelik başarılı bulunmanın kriterleri de nedir, o da belli değil, burada bir muğlaklık var. Teklifle milli parklar ve korunan alanlara enerji iletim hattı, ulaşım, altyapı tesisleri yapılmasının önü açılıyor." diye konuştu.

"Bir taraftan 'cezayı artırdım, doğayı korudum' diyeceksiniz; öte taraftan kurumsal dengeyi ve denetim kapasitesini zayıflatan bir idari mimari kuracaksınız"

Milli Parklar Kanunu teklifinin 11'inci maddesi üzerine söz alan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise düzenlemenin koruma anlayışından uzaklaşarak "işletme mantığına" kaydığını savundu. Genç, kanun teklifindeki çelişkilere dikkat çekerken, emekli ikramiyeleri üzerinden hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Teklifle bazı ceza sürelerinin artırılmasına rağmen kurumsal denetimin zayıflatıldığını belirten Genç, "Bir taraftan 'cezayı artırdım, doğayı korudum' diyeceksiniz; öte taraftan kurumsal dengeyi ve denetim kapasitesini zayıflatan bir idari mimari kuracaksınız" dedi. Genç, özellikle usulsüz avlanma konusundaki yaptırımların "süresiz men"den "2 yıl süreli men"e düşürülmesini "af benzeri bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

"Doğayı koruyormuş gibi yapıp korumayı zayıflatan; emekliyi kolluyormuş gibi yapıp ikramiyeyi kuşa çeviren bir anlayışla yürünmez"

Konuşmasının devamında emeklilerin geçim sıkıntısına ve 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine değinen Genç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe verileriyle kıyaslama yaptı. Genç, şu verileri paylaştı:

"2026 Ocak ayında merkezi yönetim bütçe açığı 214,5 milyar TL. Bu, bütçe açığının günde 6,9 milyar, saatte 288 milyon, dakikada 4,8 milyon ve saniyede yaklaşık 80 bin TL olması demektir. Yani devletin bütçe açığı her saniyede yaklaşık 20 emeklinin bayram ikramiyesi kadar büyüyor. Emekliye '4 bin lirayla idare et' diyen anlayış, saniyeler içinde 20 emeklinin ikramiyesini yutan bir bütçe gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır."

Emekli ikramiyesinin "bayram sevinci" olmaktan çıkıp "borç hesabı"na dönüştüğünü vurgulayan Genç, "Doğayı koruyormuş gibi yapıp korumayı zayıflatan; emekliyi kolluyormuş gibi yapıp ikramiyeyi kuşa çeviren bir anlayışla yürünmez. Bayram ikramiyesi, emeklinin cebine konan bir 'sus payı' değil; insan onurunun gereği olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin 13'üncü maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarına 26 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te devam edeceğini belirterek birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA

