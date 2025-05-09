CHP'den Öğretmen Atamaları İçin Meclis'e Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Öğretmen Atamaları İçin Meclis'e Soru Önergesi

Suat Özçağdaş, bakanlıktan öğretmen atamaları hakkında detaylı bilgi talep etti.

09.05.2025 12:08
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18 Nisan'da duyurduğu 15 bin öğretmen atamasını Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "2002 yılından bu yana her bir branşa yıllar bazında kaç öğretmen atanmıştır" diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 18 Nisan'da 15 bin öğretmen ataması yapılacağını ve hangi branşlarda olacağını duyurmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, yaklaşık bir milyon öğretmenin atama beklediğine dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özçağdaş, Bakanlığın duyurduğu atamaların ilk 5 branşının sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği alanında olacağını belirtti.

Özçağdaş, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"2002 yılından bu yana her bir branşa yıllar bazında kaç öğretmen atanmıştır? 2002 yılından bu yana yıllar bazında kaç öğretmen ataması yapılmıştır? Bu atamaların engelli, sözleşmeli, kadrolu, kurumlar arası vb. dağılımı nasıldır? Branşlara göre atama sayıları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Nasıl hesaplanmaktadır? 2002 yılından bu yana yıllar bazında hangi branşlarda kaç öğretmen emekli olmuştur? Kaç öğretmen farklı nedenlerle görevinden ayrılmıştır? 18/04/2025 tarihi itibarı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın branşlar bazında öğretmen ihtiyacı kaçtır? 2002 yılından bu yana, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olan öğretmen sayısı yıllar bazında kaçtır? 2002 yılından bu yana, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ve Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olan öğretmenlerin yıllar bazında sayıları kaçtır? 2002 yılından günümüze sahte diploma ile atandığı tespit edilen kaç öğretmen görevden alınmıştır? 2002 yılından bu yana milli sporcu olmadığı halde, sahte belgelerle milli sporcu olarak MEB'e başvuran kaç kişi Beden Eğitimi öğretmeni olarak atanmıştır?"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Suat Özçağdaş, Politika, Güncel, Eğitim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Öğretmen Atamaları İçin Meclis'e Soru Önergesi - Son Dakika

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