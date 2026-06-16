CHP'den Öğretmen Sorunları İçin Meclis Araştırması Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Öğretmen Sorunları İçin Meclis Araştırması Önergesi

16.06.2026 20:45
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CHP, öğretmenlerin hak kayıpları ve mesleki sorunlarını araştırmak için TBMM'ye önerge sundu. Muhalefet, mülakat sistemini ve polis müdahalesini eleştirirken, önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

(TBMM) - CHP'nin, öğretmenlerin kamuda ve özel sektörde yaşadıkları hak kayıpları ile mesleki sorunların araştırılması amacıyla TBMM'ye sunduğu önerge Genel Kurul'da görüşüldü. Muhalefet milletvekilleri, atamalardaki mülakat sistemini, özel okul öğretmenlerinin taban maaş taleplerini ve Ankara'da eylem yapan öğretmenlere yönelik polis müdahalesini eleştirerek iktidara çözüm çağrısında bulundu. CHP'li Özçağdaş, "İlle bir faciayı yaşamak zorunda değiliz. Öğretmenler canına kıyıyor yaşadıkları mobbingden, yaşadıkları sorunlardan. Gelin, öğretmenlerin sorunlarını aşalım. Bin 611 mülakat mağduru öğretmenimiz için gerek MHP'nin gerek bizim yasa tekliflerimiz var, birlikte oylayalım, 37'nci maddeden getirelim, bir günde, beş dakika içerisinde çözelim" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP milletvekilleri, öğretmenlerin hem kamuda hem de özel sektörde karşı karşıya kaldığı hak kayıplarının, mağduriyetlerin ve mesleki sorunların tüm boyutlarıyla belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte açlık grevindeki özel sektör öğretmenlerini ve mülakat mağdurlarını ziyaret ettiklerini belirterek başladı.

"ANKARA'DA ANAYASAL SUÇ İŞLEDİNİZ"

Kürsüden, eylem yapan öğretmenlere yönelik polis müdahalesinin fotoğraflarını gösteren Özçağdaş, sendika başkanlarının ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ve 78 yaşındaki bir vatandaşın yere yatırılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu resimde üstteki gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı; altında, yere kapaklattırmış olduğunuz, ters kelepçe yaptığınız EĞİTİM-SEN Genel Başkanı Kemal Irmak. Bu teyzemiz 78 yaşında; kamu açısından güvenlik sorunu oluşturduğunu görmüşsünüz, teyzeyi hareketsiz hale getirmişsiniz. Bunlar dün Ankara'da anayasal suçlar işlediğiniz, yurttaşlarımızın seyahat özgürlüğünü, kendi sendikal önlüklerini giyerek yürümelerini engellediğiniz, Anayasa'nın 23'üncü, 26'ncı, 28'inci maddelerini ihlal ettiğiniz görüntüler."

"İNSANLAR PARKLARDA DÖVÜLÜYOR, BUNDAN SORUN GÖRMÜYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2023 seçimleri öncesinde verdiği "Mülakatı kaldırıyoruz" sözünü hatırlatan Özçağdaş, mevcut Bakan Yusuf Tekin'in uygulamalarını eleştirdi. Özçağdaş, "Sözü verenler olarak Yusuf Tekin Bakan olduktan sonra utanmadan sıkılmadan 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' diyerek bin 611 mülakat mağduru oluşturdunuz. Sayın Devlet Bahçeli 'Bu mülakat mağduriyeti giderilmelidir' dedi, yasa teklifi verdi, o gün bugündür uygulamadınız. Gerçeklerin dile getirilmesi istenmediğinden insanlar otellerinde zapt ediliyor, parklarda dövülüyor, yerlere yatırılıyor ve bunda hiçbir sorun görmüyorsunuz" dedi.

"GECE YARISI OPERASYONUYLA MADDEYİ KALDIRDINIZ"

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkının 2014 yılında ellerinden alındığını vurgulayan Özçağdaş, iktidarın bu sorunu çözmek yerine öğretmenleri oyaladığını ifade etti. Özçağdaş, "1965 yılında çıkan bir yasayla özel sektör öğretmenleri kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı alıyorlardı. 2014 yılında bir gece yarısı operasyonuyla, yine Yusuf Tekin marifetiyle bu kanunu ortadan kaldırdınız, yandaş patronlarınız öğretmenlere haklarını vermesin diye bu maddeyi kaldırdınız. 2014 yılından bu yana bugün kamuda öğretmenler 80-90 bin lira maaş alırken özel sektör öğretmenleri asgari ücretle, yer yer asgari ücretin altında dokuz aylık sözleşmelerle çalışıyor" ifadesini kullandı.

"BEŞ DAKİKA İÇERİSİNDE ÇÖZELİM"

Özçağdaş, mobbing ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenlerin canına kıydığını belirterek, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere acil çözüm çağrısında bulundu:

"İlle bir faciayı yaşamak zorunda değiliz. Öğretmenler canına kıyıyor yaşadıkları mobbingden, yaşadıkları sorunlardan. Gelin, öğretmenlerin sorunlarını aşalım. bin 611 mülakat mağduru öğretmenimiz için gerek MHP'nin gerek bizim yasa tekliflerimiz var, birlikte oylayalım, 37'nci maddeden getirelim, bir günde, beş dakika içerisinde çözelim."

"BUGÜNLERİ ANARKEN, 'AK PARTİ İKTİDARI ÖĞRETMENLERİ COPLANDIĞI BİR DÖNEMDİ' DİYE HATIRLANACAK"

CHP'nin önergesi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Bir ülkenin geleceği eğitimcilerin elinde. Yeni nesiller öğretmenlere teslim ediliyor, ne yazık ki öğretmenlerin hali içler acısı. Bugün öğretmenlerin tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığı süreçteyiz. Ne yazık ki tarih bugünleri anarken 'AK Parti iktidarı öğretmenlerin coplandığı bir dönemdi.' diye hatırlayacak" ifadesini kullandı.

"BİR ÜLKENİN BAKANLIĞI ÖĞRETMENE BARİKAT KURAR MI?"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise "Ankara sokaklarında gördüğümüz manzara budur; öğretmenlerin feryadıdır, öğretmen annelerinin gözyaşıdır, öğretmen çocuklarının dramıdır. Soruyorum size: Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene bariyer kurar mı? Bir ülkede öğretmenler açlık grevi başlatır mı? Bir ülkede öğretmenler hakkını aradığı için coplanır mı? Bir ülkede öğretmen anneleri yerlerde sürüklenir mi? Hayır. Bir hukuk devletinde bunların hiçbiri kabul edilemez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP'nin önergesi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Öğretmen Sorunları İçin Meclis Araştırması Önergesi - Son Dakika

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