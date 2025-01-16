CHP\'den Rıza Akpolat\'a Destek: \'Hukuken Bomboş Bir Dosya\'

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(ANKARA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesinin tamamlanmasından sonra adliye önünde açıklama yapan CHP'liler hukuksuzluğa tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Sorgu tutanaklarından gördüğümüz üzere dosyada hukuki olarak nitelendirilebilecek hiçbir delil bulunmamaktadır. 4 gündür gözaltında tutulmalarının anlatılabilir bir yanı yoktur" ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da savcıya ve tutuklamaya sevk kararı çıkması durumunda hakimlere seslendi ve "Vereceğiniz kararla bu gece rahat uyumalısınız " dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Çağlayan Adliyesi'nde ifadesinin tamamlanmasının ardından CHP heyeti Adliye önünde açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Akpolat'ın gece çocuklarına kavuşması, yarın da görevinin başında olması gerektiğini ifade etti. Çiftçi şöyle dedi:

"Hukuken bomboş bir dosya"

"Hukuken bunun böyle olması doğrudur. Çünkü Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir suç isnat edilmemektedir. Sorulan soruların Türk Ceza Kanunu'nda yeri yoktur. Adeta dedikodu niteliğinde diyeceğimiz sorular sorulmaktadır. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın serbest kalarak evine gitmesini bekliyoruz. Biz bu senaryoları daha önce gördük. Gizli tanıklar, usulsüz deliller, usulsüz iddialar, dedikodular... Türkiye'nin tekrar tekrar bunları yaşamaya hakkı yok. Hukuken bomboş olan bir dosyada, meslektaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ışığında da hiçbir delil yok, iddialar boş, verilen ifadeler, iddia edilen şeylerin altının boş olduğunu göstermekte. Rıza Akpolat'ı bugün buradan derhal alıp çocuklarına kavuşturacağız, buna inanıyoruz."

"Somut delil yok dosyada"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da savcıya ve tutuklamaya sevk kararı çıkması durumunda hakimlere seslendiğini belirterek, "Vereceğiniz kararla bu gece rahat uyumalısınız. İçiniz rahat etmeli çünkü 96 saatlik bir sürecin sonunda delilleri, sorulan soruları hepimiz gördük. İfadelerle ilgili bir gizlilik kararı yok. 3 aylık bir teknik takip yapmışsınız, bir soruşturma yürütmüşsünüz, delilleri topladıktan sonra aranızda değerlendirme yaptıktan sonra bu operasyonu yapsaydınız doğru olmaz mıydı? Burada sorduğunuz sorularla delil toplamak zorunda kalıyorsunuz. Somut bir delil yok dosyada" dedi.

"Bu kötülüğü bu güzel ülkeye yapmayın"

Başarır, "Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden ben buradan sesleniyorum: Bu güzel ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Türkiye'de en fazla rey aldığımız ilçelerden biri Beşiktaş. Bu mahkeme, yargı iktidarın bir algı aracı olmamalı, olamaz da. Dosyaya bakın, delilleri değerlendirin, Türkiye'de binin üzerinde belediye var, hangisine bu muamele yapılmışsa ona göre davranın. Buradan biz hukuka, adalete bir parça da olsa da güvenerek ayrılmak istiyoruz. Milyonları hayal kırıklığına uğratmayın. Bu ülkenin ekmek kadar su kadar AŞ kadar adalete ihtiyacı var. Yapmayın bunu. Hukukçular, avukatlar burada az önce delilleri tartıştı. 'Bu nedir' dedi. Bir tek telefon görüşmesi yok, bir tek teknik takip yok. Neymiş, bir tane gizli tanık... Olmaz arkadaşlar. Ben mahkemeye de savcıya da buradan sesleniyorum. Adalete göre bir karar verin. Biz Beşiktaş Belediye Başkanı'nı buradan alıp gidelim" ifadesini kullandı.