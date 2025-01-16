CHP'den Rıza Akpolat'a Destek: 'Hukuken Bomboş Bir Dosya' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Rıza Akpolat'a Destek: 'Hukuken Bomboş Bir Dosya'

Geniş Video İzle

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifade sonrası CHP'liler, adliye önünde hukuksuzluk ve delilsizlik eleştirileri yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, dosyada hukiken geçerli delil olmadığını vurguladı.

16.01.2025 21:05  Güncelleme: 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesinin tamamlanmasından sonra adliye önünde açıklama yapan CHP'liler hukuksuzluğa tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Sorgu tutanaklarından gördüğümüz üzere dosyada hukuki olarak nitelendirilebilecek hiçbir delil bulunmamaktadır. 4 gündür gözaltında tutulmalarının anlatılabilir bir yanı yoktur" ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da savcıya ve tutuklamaya sevk kararı çıkması durumunda hakimlere seslendi ve "Vereceğiniz kararla bu gece rahat uyumalısınız " dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Çağlayan Adliyesi'nde ifadesinin tamamlanmasının ardından CHP heyeti Adliye önünde açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Akpolat'ın gece çocuklarına kavuşması, yarın da görevinin başında olması gerektiğini ifade etti. Çiftçi şöyle dedi:

"Hukuken bomboş bir dosya"

"Hukuken bunun böyle olması doğrudur. Çünkü Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir suç isnat edilmemektedir. Sorulan soruların Türk Ceza Kanunu'nda yeri yoktur. Adeta dedikodu niteliğinde diyeceğimiz sorular sorulmaktadır. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın serbest kalarak evine gitmesini bekliyoruz. Biz bu senaryoları daha önce gördük. Gizli tanıklar, usulsüz deliller, usulsüz iddialar, dedikodular... Türkiye'nin tekrar tekrar bunları yaşamaya hakkı yok. Hukuken bomboş olan bir dosyada, meslektaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ışığında da hiçbir delil yok, iddialar boş, verilen ifadeler, iddia edilen şeylerin altının boş olduğunu göstermekte. Rıza Akpolat'ı bugün buradan derhal alıp çocuklarına kavuşturacağız, buna inanıyoruz."

"Somut delil yok dosyada"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da savcıya ve tutuklamaya sevk kararı çıkması durumunda hakimlere seslendiğini belirterek, "Vereceğiniz kararla bu gece rahat uyumalısınız. İçiniz rahat etmeli çünkü 96 saatlik bir sürecin sonunda delilleri, sorulan soruları hepimiz gördük. İfadelerle ilgili bir gizlilik kararı yok. 3 aylık bir teknik takip yapmışsınız, bir soruşturma yürütmüşsünüz, delilleri topladıktan sonra aranızda değerlendirme yaptıktan sonra bu operasyonu yapsaydınız doğru olmaz mıydı? Burada sorduğunuz sorularla delil toplamak zorunda kalıyorsunuz. Somut bir delil yok dosyada" dedi.

"Bu kötülüğü bu güzel ülkeye yapmayın"

Başarır, "Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden ben buradan sesleniyorum: Bu güzel ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Türkiye'de en fazla rey aldığımız ilçelerden biri Beşiktaş. Bu mahkeme, yargı iktidarın bir algı aracı olmamalı, olamaz da. Dosyaya bakın, delilleri değerlendirin, Türkiye'de binin üzerinde belediye var, hangisine bu muamele yapılmışsa ona göre davranın. Buradan biz hukuka, adalete bir parça da olsa da güvenerek ayrılmak istiyoruz. Milyonları hayal kırıklığına uğratmayın. Bu ülkenin ekmek kadar su kadar AŞ kadar adalete ihtiyacı var. Yapmayın bunu. Hukukçular, avukatlar burada az önce delilleri tartıştı. 'Bu nedir' dedi. Bir tek telefon görüşmesi yok, bir tek teknik takip yok. Neymiş, bir tane gizli tanık... Olmaz arkadaşlar. Ben mahkemeye de savcıya da buradan sesleniyorum. Adalete göre bir karar verin. Biz Beşiktaş Belediye Başkanı'nı buradan alıp gidelim" ifadesini kullandı.

CHP\'den Rıza Akpolat\'a Destek: \'Hukuken Bomboş Bir Dosya\'
Kaynak: ANKA

Rıza Akpolat, Gül Çiftçi, Politika, Güvenlik, Belediye, Beşiktaş, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Rıza Akpolat'a Destek: 'Hukuken Bomboş Bir Dosya' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den Rıza Akpolat'a Destek: 'Hukuken Bomboş Bir Dosya' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.