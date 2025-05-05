CHP\'den Saldırıya Kınama

CHP Düzce İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınayan basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, ülkenin demokrasisine ve barış umutlarına yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Dağıstanlı, CHP'nin ülkenin kurucu partisi olduğunu belirterek, "Biz bu toprakların en güçlü harcını, 'yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine' ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Biz, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Nefreti yenecek olan sevgidir. Acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve partililer katıldı.