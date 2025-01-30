CHP'den Suat Toktaş'a Tutuklama Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Suat Toktaş'a Tutuklama Tepkisi

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CHP heyeti, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına protesto düzenledi.

30.01.2025 02:08
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(İSTANBUL) - CHP heyeti, Çağlayan Adliyesi önünde Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bugün yapılan sadece Halk TV ve Suat Toktaş'a değil gazetecilik mesleğine yapılmıştır. Bugün gazetecilik mesleği tutuklanmıştır." dedi.

Sulh Ceza Hakimliği, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına, Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Çağlayan Adliyesi önünde Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Karar sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay tümüyle siyasi. Muhalefete ve iktidara söz söyleyen kim varsa ona karşı yapılan bir operasyon. Bu arkadaşlar gazeteci. O gün yapılan sadece gazetecilik refleksiydi. Suat Toktaş, geçmişi tertemiz bir gazetecidir. Bugün yapılan sadece Halk TV ve Suat Toktaş'a değil gazetecilik mesleğine yapılmıştır. Bugün gazetecilik mesleği tutuklanmıştır. Bu habere ilişkin gerek etik olarak, gerekse hukuki olarak elbette soruşturulabilir ama bunun yöntemi bu değildir. Bunun son bulmasını istiyoruz. Gazeteci arkadaşlarımıza yapılmaya çalışılan sindirme ve korkutma politikasıdır. Türkiye açısından bir kara leke günüdür. Umuyorum bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmayız ama karşılaşırsak da tepki göstermeye devam edeceğiz."

Ali Mahir Başarır: Tek adam, o koltukta oturmak için arkamızdaki binayı kullanıyor

Tutuklama kararına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Üzücü bir karar. Bu ülkeyi yönettiğini düşünen bir grup niteliksiz Silivri Cezaevi'ni yüzlerce nitelikli insanla dolduruyor. Bu adliye dünyanın en büyük adliyelerinden bir tanesi ama utanç kararları çıkıyor. Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni tutuklanıyor. Peki soruyorum: hiçbir suç yok ama bu suçtan ceza alsa ne kadar cezaevinde kalacak? Sıfır. Bu bir intikamdır. Bu bir utanç kararıdır. Bu ülkeyi yönetenler, muhalifleri, aydınları, siyasetçileri yargı kararlarıyla sindirmek istiyor. Bir gün hepimizin kapısı sabah 6'da çalınabilir. Çünkü tek adam o koltukta oturmak için arkamızdaki binayı (Çağlayan Adliyesi'ni göstererek) kullanıyor. Hepimiz buna karşı direnmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Suat Toktaş'a Tutuklama Tepkisi - Son Dakika

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