CHP’den THY Yönetim Kurulu Değişikliğine Sert Tepki - Son Dakika
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CHP’den THY Yönetim Kurulu Değişikliğine Sert Tepki

23.05.2025 10:53  Güncelleme: 10:54
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Hava Yolları'nın yeni yönetim kurulu üyelerini ve yapılan değişiklikleri eleştirerek, liyakat yerine eş-dost-akraba atamalarının yapıldığını savundu. THY'nin son genel kurul toplantısında alınan kararlar ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler de gündeme geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Hava Yolları'nın (THY) yönetim kurulunda yapılan değişikliğe tepki gösterdi. AK Parti iktidarında liyakatin yerini, eş-dost-akraba atamalarına bıraktığını söyleyen Karasu, "Yıllardır yandaşların istihdam alanı haline getirilen THY'nin son genel kurulunda hiçbir havacılık tecrübesi olmayan bu kişiler, tıpkı daha öncekiler gibi kurumdan sadece maaş almayacaklar; ikramiye, huzur hakkı, makam odası, araç ve benzeri pek çok kamu kaynağını kullanacaklar. Milyonlarca genç iş ararken, atama beklerken fakirin, fukaranın alın terinden kesilen vergilerle, çoluk çocuğun rızkıyla bu kişilere verilen paralar, yiyenlerin gözüne dursun" dedi.

THY'nin 21 Mayıs'ta yapılan 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulunda da değişikliğe gidildi. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) mütevelli heyetinden iki isim THY'nin yeni yönetim kurulu üyesi olurken kurumdaki aylık huzur hakkı 80 bin liraya çıkarıldı. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karasu, şunları söyledi:

"THY Anonim Ortaklığı'nın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısı, 21 Mayıs'ta yapıldı. Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile Hüseyin Keskin ve Fatmanur Altun'un yönetim kurulu üyelikleri sona erdi. Keskin ve Altun'un yerine Özgül Özkan Yavuz ve Gülden Nacar, THY Yönetim Kuruluna girdi. Mart 2019'da AKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kazanamayınca Kültür ve Turizm Bakanlığına Bakan Yardımcısı olan Yavuz, ulusal demiryolu işletmeciliğinin İstanbul'daki iki merkez tren garından biri olan Haydarpaşa Garı'nın vasfını kaybettirecek projeyi savunmuştu. Yavuz, seçimi kaybettikten sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olmuştu.

Nacar ise AKP'nin İstanbul Dış İlişkiler Başkanlığını yapmıştı. Genel Kurul'da THY'de yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık huzur hakkı da belirlendi. Genel Kurul'da alınan karar kapsamında THY yöneticilerine aylık 80 bin lira huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldı. Yöneticilere, yılda dört kez verilecek ikramiyeden de yararlanacak olan yöneticilere sağlanan maddi menfaatteki artış, 'Kurumsal yönetim uygulamalarının güçlendirilmesi' gerekçesiyle açıkladı.

AKP iktidarlarında liyakatin yerini, eş-dost-akraba atamalarının aldı. Liyakatsiz kadrolara teslim edilen kamu kurumları çürüyor, çalışamaz hale geliyor. THY'deki son yönetim değişikliği de daha öncekilerde olduğu gibi kayırmacılığın bir örneği. Yıllardır yandaşların istihdam alanı haline getirilen THY'nin son genel kurulunda hiçbir havacılık tecrübesi olmayan bu kişiler, tıpkı daha öncekiler gibi kurumdan sadece maaş almayacaklar; ikramiye, huzur hakkı, makam odası, araç ve benzeri pek çok kamu kaynağını kullanacaklar. Milyonlarca genç iş ararken, atama beklerken fakirin, fukaranın alın terinden kesilen vergilerle, çoluk çocuğun rızkıyla bu kişilere verilen paralar, yiyenlerin gözüne dursun.

THY'nin 31 Mart 2025'te sona eren üç aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleriyle genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para, mali raporla da ortaya çıktı. Buna göre, 2024'ün ilk çeyreğinde 78 milyon lira olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, bu yılın ilk üç ayında 160 milyon liraya kadar ulaştı. Yöneticilere, bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında ise 633 milyon lira ödendi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP’den THY Yönetim Kurulu Değişikliğine Sert Tepki - Son Dakika

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