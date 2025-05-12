CHP'den TMO'ya Buğday Fiyatı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den TMO'ya Buğday Fiyatı Uyarısı

Orhan Sarıbal, TMO'nun buğday alım fiyatlarını güncellemesi gerektiğini vurguladı.

12.05.2025 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Resmi enflasyon yüzde 48,7'ye dayanmışken; girdi fiyatları da yüzde 37,9 artmışken, TMO derhal çiftçinin maliyetini ve kuraklığı dikkate alan bir fiyat açıklamalı, ödemeleri zamanında yapmalı, randevu sistemini tıkamamalıdır." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hububatın 1 Ekim'den 31 Mart'a 6 aylık gelişme döneminde son 65 yılın en düşük yağışını aldığını belirten Sarıbal, kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde Marmara'da yüzde 4, Ege'de yüzde 6, Akdeniz'de yüzde 7, İç Anadolu'da yüzde 8, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 15 ve Doğu Anadolu'da yüzde 5 düşüş tahmin edildiğini aktardı.

Buğday rekoltesinin 6,75 azalarak 18,650 milyon ton olabileceğini kaydeden Sarıbal, şunları ifade etti:

"Bu değer 20,8 milyon ton olan 2024 yılı buğday üretiminin yüzde 10,3 daha düşük. Üretici örgütleri 2025 yılı için kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama maliyetini kilogramı 15,8 TL, sulu şartlarda ise 14,3 TL olarak belirledi. 2025 yılı Nisan ayı itibariyle resmi enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,7 oranında arttı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,8 oldu. TMO en kısa zamanda üreticinin maliyetlerini, enflasyon ve girdi fiyatlarındaki artışı ve kuraklık ve zirai don nedeniyle üretimdeki düşüşü dikkate alarak çiftçilerin zarar etmemesini ve topraktan kopmamasını sağlayacak bir alım fiyatı açıklamalı; bedellerini kısa sürede ödemeli, üreticilerin randevu talepleri bekletmeksizin karşılanmalıdır."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin gerçekçi, üreticiyi yaşatacak bir fiyat açıklaması gerektiğini kaydeden Sarıbal, "Buğday hasadı Adana'da lokal düzeyde başladı. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dilerim. Ancak iktidarın emek karşıtı politikaları buna ne kadar imkan verir onu kestirmek zor. Ülkemiz, gen merkezi olduğu buğdayda büyük bir çeşitlilik ve zenginliğe sahip. Ancak buğday üretiminin yüzde 78'i kuru tarım alanlarında yapılmakta olup; verim dünya ortalamasının altında kalmaktadır." dedi.

Son 30 yılda buğday ekim alanlarının yüzde 30 oranında azaldığını, nüfusun yüzde 50 oranında artmasına rağmen buğday üretiminin 20 milyon ton civarında sabitlendiğini belirten Sarıbal, Türkiye'nin ürettiğinin yarısından fazla buğday ithal eder hale geldiğini söyledi.

AK Parti'nin 24 yıllık iktidarında buğday ithalatında rekor kırıldığını, 107 milyon tonluk ithalat karşılığında 29,5 milyar dolar ödendiğini kaydeden Sarıbal, "Geçen yıl üretici örgütleri kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama maliyetini kilogramı 10,8 TL olarak belirlerken 15 TL alım fiyatı talep ettiler. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi 6 Haziran tarihinde 2024 ürünü hububat alım fiyatlarını açıklamış; fiyatı ekmeklik buğdayda ton başına 9 bin 250 TL olarak belirlemiştir. Ayrıca 2023 yılında ton başına buğdayda bin olan fark ödemesi desteği bin 750 TL'ye yükseltilmiştir. Bu durumda, fark ödemesi desteği ile birlikte çiftçilerin eline ton başına; 11 bin TL geçmiş; fark ödemesi desteği hariç alım fiyatları ekmeklik buğdayda alım fiyatı artışı yüzde 12,1 olmuştur." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den TMO'ya Buğday Fiyatı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

07:35
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
07:31
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 08:17:27. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den TMO'ya Buğday Fiyatı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.