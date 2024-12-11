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CHP'den TSK için savunma önerileri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, TSK'nın operasyonel gücünün artırılması için yeni projeler ve milli mutabakat çağrısında bulundu.

11.12.2024 10:10
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Sadece TSK'nın harbe hazırlık durumu değil, stratejik savunma sanayi projeleri de en üst önceliğimiz olmalıdır. Ancak bu şekilde etkili ve gerçekçi bir savunma politikası oluşturulabilir. TSK her zaman güçlüdür fakat bu gücün sürdürülebilir olması için stratejik adımların hızla atılması gerekir. Milli güvenliğimiz için siyasi ayrışmalara değil, milli mutabakata ihtiyacımız var" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat etkinliğini artırmaya yönelik önerilerini sunduğu bir yazılı basın açıklaması yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bölgemizde her geçen gün daha karmaşık hale gelen çok boyutlu tehditler, Türkiye'nin milli güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilir. TSK'nın her zaman harbe hazır olduğunu biliyoruz ancak harekat ihtiyaçlarının daha etkili ve hızlı bir şekilde karşılanması için bazı önemli eksiklerin hızla giderilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin (SSİK) işleyişine dair önemli bir düzenleme yapılmalıdır. Harekat ihtiyaçlarını belirleme makamı olan kuvvet komutanlarının, SSİK karar mekanizmasına doğrudan katılımı sağlanmalı ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bölgedeki diğer devletlerin gerçekleştirdiği operasyonlardan çıkarılan dersler, Türkiye'nin savunma projelerine ışık tutmalıdır. Özellikle tank modernizasyonları, zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları (İKA) ve mühimmat üretimi gibi alanlarda projelerin süratlendirilmesine ihtiyaç vardır."

"Modern 8x8 zırhlı muharebe araçları ve ağır silahlı ZMA'ların tedarik projeleri hızla tamamlanmalıdır"

Bağcıoğlu, konu başlıkları ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Tank modernizasyonları: Farklı tiplerdeki tanklarımıza yönelik iyileştirme ve modernizasyon projeleri daha fazla geciktirilmemelidir. Zırhlı muharebe araçları: Türkiye, dünyanın en iyi ağır zırhlı personel taşıyıcı araçlarını üretiyor ancak ordumuzda sadece Kirpi gibi nakliye araçları mevcut. Modern 8x8 zırhlı muharebe araçları ve ağır silahlı ZMA'ların tedarik projeleri hızla tamamlanmalıdır. İnsansız kara araçları (İKA): Ukrayna- Rusya savaşı, İKA'ların savaş sahasındaki etkinliğini bir kez daha göstermiştir ancak bu alanda Türkiye'de istenen ilerleme sağlanamamıştır. Yerli mühimmat üretimi: Ukrayna'nın mühimmat tedarikindeki zorlukları nedeniyle harekat etkinliğinin azaldığı görülmüştür. Bu nedenle, özellikle yerli üretim hassas güdümlü mühimmat projeleri ve diğer mühimmat stokları, olası harekat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılmalıdır."

"Milli güvenliğimiz için siyasi ayrışmalara değil, milli mutabakata ihtiyacımız var"

Bağcıoğlu, bu projelerin gecikmesinin TSK'nın operasyonel etkinliğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek "Harekat ihtiyaçları sahada icra edilen operasyonları yürüten makamlar tarafından belirlenmeli ve projelere öncelikler bu talepler doğrultusunda verilmelidir. Milli güvenliğimiz için bu tür önlemler artık ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Bölgede, özellikle Suriye ve Irak'taki terör örgütlerinin oldu bittilerine ve bazı devletlerin bu yapılar üzerinden gerçekleştirdiği provokasyonlara karşı, Türkiye'nin her zaman hazırlıklı olması gerekiyor. Bu doğrultuda, sadece TSK'nın harbe hazırlık durumu değil, stratejik savunma sanayi projeleri de en üst önceliğimiz olmalıdır. Ancak bu şekilde etkili ve gerçekçi bir savunma politikası oluşturulabilir. TSK her zaman güçlüdür fakat bu gücün sürdürülebilir olması için stratejik adımların hızla atılması gerekir. Milli güvenliğimiz için siyasi ayrışmalara değil, milli mutabakata ihtiyacımız var."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den TSK için savunma önerileri - Son Dakika

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