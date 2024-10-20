CHP'den Yardımcı Hizmetler İçin Kadro Talepleri - Son Dakika
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CHP'den Yardımcı Hizmetler İçin Kadro Talepleri

Gamze Akkuş İlgezdi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin kadro geçişleri için Meclis'te önerge verdi.

20.10.2024 12:35
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan personelin kadro değişikliği taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda çalıştıkları halde eğitimlerine uygun sorumluluk ve iş yapan personelin Genel İdari Hizmetler veya Teknik Hizmetler sınıflarına geçişleri için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

Gamze Akkuş İlgezdi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan personelin kadro taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın 1965 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir kadro olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eşit işe, eşit ücret tüm çalışanların temel hakkıdır. 59 sene önceki şartlara göre oluşturulan Yardımcı Hizmet Sınıfı'nda görev yapan memurların eğitimlerine uygun, aldıkları sorumluluklar bakımından Genel İdari Hizmetleri'ne veya Teknik Hizmetler sınıfına geçirilmeleri gerekiyor. İktidar yıllardır yardımcı hizmet sınıfında görev yapan memurları yok saydı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı olarak çalışanlara iş verirken, sorumluluk yüklerken eğitimlerine göre hareket eden iktidar, konu maaşa ve hak ettikleri kadroya gelince Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelini hep görmezden geldi. Hazine ve Maliye Bakanından talebimizdir, yardımcı hizmetler sınıfı personeli hak ettiği kadrolara geçirilmelidir. Biz haklarını alana kadar yanlarında olmaya ve mücadelelerini sürdürmeye devam edeceğiz."

Akkuş İlgezdi Şimşek'e, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda çalıştıkları halde eğitimlerine uygun sorumluluk ve iş yapan personelin Genel İdari Hizmetler veya Teknik Hizmetler sınıflarına geçişleri için bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

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