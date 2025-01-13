CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' İddiası

Zeliha Aksaz Şahbaz, bebeklerin özel hastanelerde öldürüldüğünü ve haksız kazanç sağlandığını belirtti.

13.01.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yenidoğan çetesi" marifetiyle bebeklerin, menfaat ile daha fazla gelir elde edebilmek için katledildiğini söyledi.

Şahbaz, İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen toplam 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması öncesinde Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Söz konusu çetenin, herkesin gözü önünde 19 özel hastanede yuvalandığını belirten Şahbaz, "'Yenidoğan çetesi' marifetiyle en masumlarımız, bebeklerimiz, menfaat karşılığında daha fazla gelir elde edebilmek karşılığında katledilmiştir." diye konuştu.

CHP'li Şahbaz, davada yargılanan sanıkların sadece suçu işleyen kişiler olduğunu aktararak, İl Sağlık Müdürlüğünün bunu etkin bir şekilde denetlemediğini öne sürdü.

Bugün davanın ikinci duruşmasının yapılacağını dile getiren Şahbaz, "Sabah öğreniyoruz ki Beşiktaş Belediyemize operasyon düzenleniyor ve belediye başkanımız gözaltına alınıyor. Bu operasyonlar, bizim Türkiye'nin birinci partisini lekelemek için yapılan operasyonlardır." iddiasında bulundu.

Kaynak: AA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, istanbul, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:55. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.