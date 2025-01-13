CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' İddiası

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yenidoğan çetesi" marifetiyle bebeklerin, menfaat ile daha fazla gelir elde edebilmek için katledildiğini söyledi.

Şahbaz, İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen toplam 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması öncesinde Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Söz konusu çetenin, herkesin gözü önünde 19 özel hastanede yuvalandığını belirten Şahbaz, "'Yenidoğan çetesi' marifetiyle en masumlarımız, bebeklerimiz, menfaat karşılığında daha fazla gelir elde edebilmek karşılığında katledilmiştir." diye konuştu.

CHP'li Şahbaz, davada yargılanan sanıkların sadece suçu işleyen kişiler olduğunu aktararak, İl Sağlık Müdürlüğünün bunu etkin bir şekilde denetlemediğini öne sürdü.

Bugün davanın ikinci duruşmasının yapılacağını dile getiren Şahbaz, "Sabah öğreniyoruz ki Beşiktaş Belediyemize operasyon düzenleniyor ve belediye başkanımız gözaltına alınıyor. Bu operasyonlar, bizim Türkiye'nin birinci partisini lekelemek için yapılan operasyonlardır." iddiasında bulundu.