CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu tedavi sürecinde iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti

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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, tedavi sürecinde iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Ciravoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, nezih, demokratik ve uygar bir ortamda ön seçim yapıldığını ve adayın belirlendiğini söyledi.

Saha çalışmalarına başlayacağı sırada küçük bir rahatsızlık geçirdiğini belirten Ciravoğlu, "Bir anjiyo yapıldı ve bir damar tıkalı çıktı. Çok başarılı bir şekilde stent takıldı. Bir süre istirahatin ardından dün akşam taburcu oldum. Düşük tempoda devam edeceğiz. Pazar günü Ankara'da aday lansmanımız var. Onun ardından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte başta sayın Valimiz olmak üzere herkesin yoğun ilgisini ve sevgisini gördüm. Başarılı bir şekilde süreci buraya getirdik. Arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese binlerce kez teşekkür ederim." diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ve Belediye Başkanı Recep Gürkan da Ciravoğlu'nun seçimi kazanması için çalışacaklarını ifade etti.

Karakütük'ün saha çalışmaları

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, ziyaretlerini sürdürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Karakütük, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti, projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakütük, kadim şehir Edirne'nin ihya olacağı yegane yolun milli görüş belediyeciliğinden geçtiğini belirtti.

Seçimleri, kötü gidişe dur deme fırsatı olarak kabul ettiklerini dile getiren Karakütük, "Yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünyanın kurulması için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. " ifadelerini kullandı.