CHP Ege Bölgesi İl Başkanları İzmir\'de toplanacak

Güncel

10.30 - 11.00 - CHP Ege Bölgesi İl Başkanları, İzmir İl Başkanlığında toplanacak. Daha sonra Prof. Dr. Tanju Tosun ve Prof. Dr. Gülgün Tosun, CHP İzmir İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda bir sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2024 yılı tatbikat planı kapsamında DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı, Aksaz'da icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/MARMARİS)

11.45 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Maden Sektöründe İşçi ve Çevre Sağlığı Sempozyumu'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

13.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Korgan Meydanı'nda halk buluşmasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ORDU)

14.30 - CHP Ege Bölgesi İl Başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

18.30 - Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken tutuklananların serbest bırakılması için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

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