CHP: Ekonomik Kriz ve Yoksulluk Artıyor - Son Dakika
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CHP: Ekonomik Kriz ve Yoksulluk Artıyor

CHP: Ekonomik Kriz ve Yoksulluk Artıyor

CHP'li Aşkın Genç, Türkiye'de borçların ve işsizliğin arttığını, halkın yoksulluğa sürüklendiğini belirtti.

13.01.2025 12:56
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yurttaşların kredi kartı borçları ile ilgili, "Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon lirayı aştı, icra takibine düşen borçlu sayısı bir yılda yüzde 39 artarak 1 milyon 663 bin kişiye ulaştı. Bu ekonomi yönetimi, halkı yoksulluğa mahkum eden, yandaşları zenginleştiren ve geleceğimizi çalan bir zihniyeti temsil ediyor. AKP'nin başarısı yandaşlarını zenginleştirmek; bizim başarımız ise halkı bu zulüm düzeninden kurtarmak olacaktır" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bir yalan rüzgarının içinde savrulduğunu belirtti. TÜİK'in işsizlik oranını yüzde 8,6 olarak açıklamasının, gerçeklerin üzerini örtmeye yetmeyeceğini vurgulayan Genç, "Çünkü geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,2'ye çıkarak son beş ayın zirvesine ulaştı ve 11 milyon 477 bin kişi işsiz kaldı. Haftada bir saat çalışmayı bile istihdam sayan bir yöntemle işsizlik düştü demek, halkın aklıyla alay etmektir. Bu tablo, hükümetin istatistik oyunlarıyla gerçeği nasıl bükmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Gerçek şu ki, Türkiye'de işsizler, yoksullar ve çaresizler ordusu her geçen gün büyüyor" ifadelerini kullandı.

"Kamu bankaları reklam bütçelerine 3,7 milyar TL harcıyor"

Vatandaşın sırtına yüklenen borçların artık taşınamaz hale geldiğinin altını çizen Genç, şöyle devam etti:

"Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon lirayı aştı, icra takibine düşen borçlu sayısı bir yılda yüzde 39 artarak 1 milyon 663 bin kişiye ulaştı. Bankalar tahsil edemediği batık kredileri 294 milyar liraya çıkarmışken, kamu bankaları reklam bütçelerine 3,7 milyar TL harcıyor. Vatandaş borç batağında boğulurken, kamu bankalarının reklam saltanatı, bu hükümetin halktan ne kadar koptuğunu gösteriyor.

Açlık sınırının 21 bin 553 TL'ye, yoksulluk sınırının 74 bin 552 TL'ye çıktığı bir ülkede asgari ücretin 22 bin 104 TL olması, halkın sefaletle mücadeleye terk edildiğinin açık göstergesidir. Bu ekonomik tabloda kim kazanıyor? Yandaşlar, projelerden ve ranttan zenginleşirken, halk her geçen gün fakirleşiyor.

"Aydın- Denizli Otoyolu'ndan geçen araçlar, verilen garantinin yüzde 10'u"

Yandaş projeler, milletin sırtındaki yükü daha da artırıyor. Osmangazi Köprüsü'nde garanti edilen araç sayısı aşıldığı halde Hazine'den 20 milyar TL ek ödeme yapıldı. Aydın-Denizli Otoyolu'ndan geçen araçlar, verilen garantinin yalnızca yüzde 10'u kadar. Yandaş müteahhitler garanti parasıyla zenginleşirken, halk bu yükün altında eziliyor.

2020'de 2 bin 140 TL olan gübre fiyatı bugün 25 bin 750 TL'ye çıktı. Türkiye gibi bir tarım ülkesinin, sebze ithalatına 1,2 milyar dolar harcayarak karnabahar ve marul gibi temel gıdaları dışarıdan alması utanç vericidir.

"Türkiye'yi yoksulluk, borç ve rant çemberinden kurtaracağız"

Bu ekonomi yönetimi, halkı yoksulluğa mahkum eden, yandaşları zenginleştiren ve geleceğimizi çalan bir zihniyeti temsil ediyor. Ancak biz, bu düzenin değişmesi için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Türkiye'yi yoksulluk, borç ve rant çemberinden kurtaracağız. AKP'nin başarısı yalnızca yandaşlarını zenginleştirmek; bizim başarımız ise halkı bu zulüm düzeninden kurtarmak olacaktır."

Kaynak: ANKA

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