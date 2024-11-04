CHP Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Tutuyor - Son Dakika
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CHP Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Tutuyor

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt'taki CHP İlçe binasında basın toplantısı düzenleyerek, belediye meclis üyelerinin Esenyurt Belediyesi'ne alınmamasını protesto etti. Çelik, 'Barikatı aşarak buraya girdik ve burada demokrasi nöbeti tutacağız' dedi.

04.11.2024 15:33  Güncelleme: 15:48
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Haber: Çağatan AKYOL-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda; "Barikatı aşarak CHP İlçe binasına girdik. Bugün saat 17.00'de burada bir 'Demokrasi Nöbeti' gerçekleştireceğiz. 19.00'a kadar burada olacağız. Yarın sabah da bir grup milletvekilimiz Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacak" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt CHP İlçe Başkanlığı önünde CHP'li belediye meclis üyelerinin Esenyurt Belediyesi'ne alınmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"Barikatı aşarak CHP İlçe binasına girdik. Bugün saat 17.00'de burada bir Demokrasi Nöbeti gerçekleştireceğiz. 19.00'a kadar burada olacağız. Yarın sabah da bir grup milletvekilimiz Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacaklar, Esenyurt Belediyesi'ne girecekler. Çünkü Esenyurt halkı belediye meclis üyelerimizi seçmiştir. Belediye Meclis üyelerinin denetleme görevi vardır. Belediye Meclis üyelerinin bina içerisine girmesini engellemek suçtur. Zaten Esenyurt'ta seçmen iradesine bir darbe yapılmıştır. Her iki Esenyurtludan birinin oyunu alan Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Buraya bir kayyum atanmıştır. Bu demokrasiye bir darbedir çünkü iddia edilen konular dayanaksızdır. Ayrıca dokunulmazlığı olan milletvekillerinin binaya alınmaması bir suçtur. Bu konularda savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Abluka altına alınarak binaya girişimiz engellenmeye çalışılmıştır. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Esenyurt'taki kayyumun dışında bugün Türkiye uyandığında Mardin' de de Batman'da da Halfeti'de de bir kayyum atandığı haberiyle uyandı. Türkiye'nin dört bir yanında kayyumlara karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Tutuyor - Son Dakika

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