CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Oyunu Kullandı

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Ünlüce, Odunpazarı Melahat Ünügür Ortaokulu 1381 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını dileyen Ünlüce, "Seçim sonuçlarının öncelikle Eskişehir, sonrasında Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İnsanın kendine oy vermesi çok değişik bir duygu olsa gerek. Seçim süreci boyunca gösterdikleri teveccüh, yakınlık ve müthiş samimiyet için Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullandı. Yunusemre ilçesindeki Muradiye Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullanan Vali Ünlü, seçmenlerle ve görevlilerle sohbet etti. Manisa'da 1.198 okul ve binada kurulan 3.825 sandıkta 1.113.141 seçmenin oylarını kullanabilmesi için tüm tedbirler alındı. Vali Ünlü, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Yılmaz, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karesi ilçesindeki Çiğdem Batubey Ortaokulu'na giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada, sonuçların memleket için hayırlı olmasını diledi ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden seçilmeyi umut ettiğini belirtti.
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