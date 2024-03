CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu\'nun iddialarına yanıt verdi

Güncel

MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir ve belediyelere ilişkin iddialarına anıt verdi. Hatipoğlu'nun söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yalaz, "Lise yıllarından beri siyasetin içerisindeyim hayatımda hiçbir seçim döneminde ve seçim çalışmasında bu kadar yalan söylenen bir seçim atmosferini daha önce hiç görmedim. Büyükerşen, yaptıklarını muhalif olarak yaptı ve iktidara mensup belediyelerin yaptıklarından çok daha fazlasını yaptı. Öyle, öğle ezanında bir partiden seçilip, ikindide başka bir partiye geçip, akşam ezanında yeni partisinden aday olmadı" dedi.

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun ulusal televizyon kanallarındaki iddialarına düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "ÇED nedir, hangi kurumların ne tür sorumlulukları ve yetkileri vardır, bilmiyor. Tek bir söylediği bile inanılır değil" dedi.

Nebi Hatipoğlu'nun televizyon kanallarındaki görüntülerinden videolar izleten Talat Yalaz, şu ifadeleri kullandı:

"Lise yıllarından beri siyasetin içerisindeyim hayatımda hiçbir seçim döneminde ve seçim çalışmasında bu kadar yalan söylenen bir seçim atmosferini daha önce hiç görmedim. Bununla muhattap olmaz, hiçbir şekilde ciddiye almazdık ama gelinen aşamada olay, rakibimizin seçim kampanyası olmaktan çıktı. Eskişehirli hemşehrilerimizin aklı ve zekasıyla dalga geçilen bir boyuta evrildi, buna asla göz yumamayız. Değerli Eskişehirliler, Eskişehir'in su kalitesinde bir sorun yoktur. Bunu biz söylemiyoruz valiliğin il sağlık müdürlüğünün halk sağlığı laboratuvarı söylüyor. Uzak bir tarihte değil 11 Ekim 2023 tarihinde alınan raporda 'insani tüketim amaçlı kullanıma uygundur' ibaresi bulunuyor ama şahıs dikkat buyurunuz valiliğe bağlı kuruma değil, sokaktan topladığı ve muhtemelen kendilerinin hazırladığı broşüre itimat ediyor. Bu lafları edebilmek için ESKİ'nin kaynakları ne, harcamaları ne, belediye ile ilişkisi nasıl, bütün bunlardan habersiz olmak gerekiyor. Zaten aday beyin devletin işleyişi hakkında bilgisiz olduğunu görmüştük. ESKİ öyle keyfine göre belediyeye kaynak aktaramaz, aktarmadı.

"YILMAZ HOCA YAPTIKLARINI MUHALİF OLARAK YAPTI"

Hepimiz su bakiyesi bittikten sonra 5 ton suyun hesaba yüklendiğini biliyoruz. Eskişehir'i Ahmet Hakan'ın böyle alay edeceği hale getirmek içinize siniyorsa, siz bilirsiniz. İçine sinmeyen herkes, Ahmet Hakan'a bunları söyletene hesap sormalı. Şehrin sokaklarında bornozla dolaşılması nasıl bir zihnin fantezisidir, benim aklım ermez. Mesele bazılarının bu tür fantezileri olması değil. Bu tür fantezileri olan birinin büyükşehir adayı olup ulusal kanalda bunları böyle sorumsuzca paylaşabilmesi. Aday bey, 'iktidar partisinden aday seçin' demek istiyor. 'Ben doğru bir belediye başkanı adayı değilim ama beni olsa olsa iktidar partisinden olduğum için seçersiniz' diyor. Hepiniz biliyorsunuz, Sayın Büyükerşen 1999'da seçildi. Çok geçmeden büyük Marmara depremi oldu. Belediyelerin araçları, kaynakları, deprem bölgesine tahsis edildi. Üstüne 2000 krizi çıktı. Büyükerşen ancak 2001'de Avrupa kaynakları bulabildi. Çalışmaya başladığında ise iktidar değişmişti. Aday beyin iddia ettiği gibi yıllarca iktidar partisinin başkanı olarak çalışma imkanı bulamadı. Yaptıklarını muhalif olarak yaptı ve iktidara mensup belediyelerin yaptıklarından çok daha fazlasını yaptı. Öyle, öğle ezanında bir partiden seçilip, ikindide başka bir partiye geçip, akşam ezanında yeni partisinden aday olmadı.

"BİLDİĞİ HALDE KAMUOYUNU ALDATMAKTAN ÇEKİNMİYOR"

Benzer lafları başka bir kanalda tekrar dinledik. Aday beyimiz bunları bilmez mi; elbette biliyor. O halde bildiği halde kamuoyunu aldatmaktan çekinmiyor. Aday beyimiz birkaç yerde de şöyle laflar etti. Kim, nerede, aday beyin hangi dediği için yapamazsınız demiş? Bir tek örnek yok. 'Yapılmamalı' denmiş, dedik. 'Eskişehir'e yazık etmeyin' dedik. Aday bey sadece kendisi halkı yanıltmakla kalmıyor, CHP hakkında yıllardır uydurdukları yalanlara sığınıyor. Abuk sabuk projelere milyarlarca dolar harcayıp, sonra emekliye hak ettiğini veremez hale getirmeyin diyoruz. Aday bey, ÇED nedir, hangi kurumların ne tür sorumlulukları ve yetkileri vardır, bilmiyor. Devletin, çeşitli devlet kurumlarının ve belediyelerin sorumlulukları nedir, yetkileri nedir bilmeden konuşuyor. Rakibi hakkında pervasızca ithamda bulunmaktan çekinmiyor. Çevre yolunun yapılması konusunda; yapılması gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti, her zaman yapılması gerektiğini savunduk. Bir önceki dönem hükümetin yatırım planında olan çevreyolu bu dönem yatırım planına dahi alınmamıştır. İktidar milletvekili olan sayın aday bunun en temel sorunlarından birisidir. Bu sorumluluğunu kimsenin üzerine yıkmaya çalışmasın illa birilerinin üzerine yıkacaksa saraya gidebilir.

"TOKİ İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ ÖNERGELERİMİZİ AKP VE MHP REDDETİ"

Hükümetin politikaları yüzünden TOKİ kaynaklı mağdur olanlar var. Sanki onları mağdur eden başkasıymış da hükümet onlara çözüm arıyormuş zannedersiniz. Öyle olmadı. Hükümet mağdur etti. Burada iddia edildiğinin aksine, TOKİ mağdurlarının problemlerini çözmeye yönelik bir girişim, bir çaba yok. Hatta bu konuda verilen önergelerimizi de aday beyin transfer olduğu iktidar partisi ve ortağı reddetti ve reddetmekte. Hükümet demişken, belediyenin arkasındaki alan, kapalı pazaryeri, hayvan bakım evi gibi örnekler var. Ayrıca Sarıcakaya, Mihalgazi ilçelerinin atıksu arıtma tesisleri için istenen yerler de örnek verilebilir. Daha önemlisi, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde ESKİ'nin su ve atıksu tesisleri ile ilgili taleplerinin hiçbirisi karşılanmadı.

"TEK BİR SÖYLEDİĞİ BİLE İNANILIR DEĞİL"

Sözünü etmeden geçmek istemediğim bir konu daha var. Hükümet stadın yerine çok katlı, şehrin göbeğinde yoğunluğu artıracak projeler yapmıştı. Anadolu Üniversitesi'nin o dönemki rektörü Davut Aydın açık öğretim kaynaklarıyla yeni stadı yaptı. O alan ranta ve çok katlı yapılaşmaya açılmaktan bu sayede kurtuldu. Orada bir meydan olsa iyi olurdu ama vatandaşın protesto hakkından, kendisini ifade etmesinden korkan hükümet, oraya o sakil şeyi yaptı. Yaptı ama bakımı ile hiç ilgilenmiyor. Bizim belediyelerimizin kontrolünde ki parklar ile orayı mukayese ettiğinizde ne demek istediğimi anlarsınız. Nihayet, halkı aldatmaya yönelik söylemlerin zirvesiyle bitirelim. Söylenecek söz yok. Böyle bir şey olmamış ama herkesin önünde olmuş gibi anlatmak, aday beyimize tuhaf görünmüyor. Devletin bütün imkanları ellerinde hastane kayıtlarına dakikasında ulaşabilirler. Tek bir söylediği bile inanılır değil.

"ESKİŞEHİR'İ ULUSAL ÇAPTA ALAY KONUSU ETMEYE ÇALIŞAN BİR ADAY"

Değerli basın mensupları sevgili Eskişehirliler, şehir yönetmek hele de Eskişehir gibi bir şehri yönetmek her şeyden önce doğruluk ve dürüstlük gerektirir. Eskişehir bu seçimde doğrulukları ve dürüstlükleri ile vizyonları ve misyonları ile Eskişehir'e hizmet aşkı ve Eskişehir sevdalarıyla ön planda olan başkan adaylarımız ile siyasi ve belediyesel birikimi olmadığı gibi gerçek dışı bilgiler ile Eskişehir ve Eskişehirlileri ulusal çapta alay konusu etmeye çalışan bir aday arasında seçim yapacaktır. Eskişehirlilerin aklı ile dalga geçilmesini içimize sindiremediğimiz için böyle bir basın toplantısı yapma gereğini duyduk. Eskişehirlilerin her şeyin farkında olduğunu biliyoruz. 31 Mart'ta doğrulukları ile dürüstlükleri ile belediyecilik deneyimleri ile tüm Eskişehir'in başkanları olacak olan adaylarımızı seçip 1 Nisan'dan itibaren her zaman olduğu gibi bu şehirde mutlu, huzurlu ve güvenli şekilde yaşamaya devam edeceğiz."