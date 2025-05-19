CHP Gençliği Umut Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Gençliği Umut Yürüyüşü Düzenledi

CHP Gençliği Umut Yürüyüşü Düzenledi

CHP İzmir Gençlik Kolları, Gündoğdu Meydanı'nda miting öncesi yürüyüş ile destek verdiler.

19.05.2025 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Berfin Baysan - Kamera: Özgür Şengül

(İZMİR) - CHP İzmir Gençlik Kollarınca, Genel Başkan Özgür Özel'in Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingi öncesinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, "Biz var olduğumuz sürece umut hep var olacak" dedi.

CHP İzmir Gençlik Kolları, Genel Başkan Özgür Özel'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılmak üzere bir araya geldi.

Konak İskele önünde toplanan partili gençler, ellerinde Türk bayrakları ve CHP flamalarıyla Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Hak, hukuk, adalet" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. Gündoğdu Meydanı'nda miting öncesi yerlerini alan gençler, Genel Başkan Özgür Özel'e ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na desteklerini vurguladı.

"Umut her zaman var"

Yürüyüşe katılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs, gençliğin bayramı, Atamızın mirası. 100 yıl sonra da 100 yıl önce olduğu gibi ülkemize, gençliğimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz. Bugün bir gençlik yaratmak istiyorlar. İstedikleri gençlik konuşmasın, Cumhurbaşkanı adayı tutuklansın konuşmasın, Genel Başkanı tutuklansın konuşmasın. Barınamasın konuşmasın, atanamasın konuşmasın... Ama Atamız ne demişti? 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar' vardır. Bugün bu alanda arkanızda gördüğünüz kalabalık, umutlu insanların kalabalığı. Bu gençler olduğu sürece umut her zaman var olacak. Biz varolduğumuz sürece umut hep var olacak" diye konuştu.

Ege Üniversitesi öğrencisi Tan Erko da, "Bu büyük bayramın büyük İzmir'de kutlanması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Böylesine büyük bir miting yapılması, CHP'nin halkla bir araya gelmesi beni kesinlikle çok mutlu ediyor. 2,5-3 milyon gibi bir halkın geleceğini ümit ediyorum. Bu bayramı böyle büyük şekilde Atatürk'ü anarak, bu bütün haksızlıkları, hukuksuzlukları protesto ederek yapacağımıza içten güveniyorum. Harika geçeceğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var bence" dedi.

"Tek mücadelemiz, Cumhurbaşkanı adayımızın özgürlüğü"

İzmir Demokrasi Üniversitesinden Emrullah Yiğit ise mitingde demokrasi mücadelesindeki ciddiyetlerini haykıracaklarını ifade ederek, "İnşallah en kısa sürede de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşacağını temenni ediyoruz. Bizim tek mücadelemiz Cumhurbaşkanı adayımızın özgürlüğü için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gündoğdu Meydanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Özgür Özel, Politika, Gençlik, Güncel, İzmir, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gençliği Umut Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felipe Melo’dan ’’Fener ağlama’’ paylaşımı Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel
Büyük buluşma gerçekleşti Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
Fenerbahçe’nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
Kütahya’da 3.6 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları Rakiplerine büyük gönderme Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA’da yarı final oynardı Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı
İbrahim Hatipoğlu’ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ açıklaması
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" açıklaması
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
18:40
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
07:50
Aslan köşeyi döndü İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
07:41
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
07:31
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
03:59
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
02:10
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
01:45
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze harekatına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
01:09
Futbolu bırakıyor mu Mertens’ten emeklilik açıklaması
Futbolu bırakıyor mu? Mertens'ten emeklilik açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 20:54:27. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Gençliği Umut Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.