CHP Gençliği Umut Yürüyüşü Düzenledi

Haber: Berfin Baysan - Kamera: Özgür Şengül

(İZMİR) - CHP İzmir Gençlik Kollarınca, Genel Başkan Özgür Özel'in Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingi öncesinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, "Biz var olduğumuz sürece umut hep var olacak" dedi.

CHP İzmir Gençlik Kolları, Genel Başkan Özgür Özel'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılmak üzere bir araya geldi.

Konak İskele önünde toplanan partili gençler, ellerinde Türk bayrakları ve CHP flamalarıyla Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Hak, hukuk, adalet" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. Gündoğdu Meydanı'nda miting öncesi yerlerini alan gençler, Genel Başkan Özgür Özel'e ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na desteklerini vurguladı.

"Umut her zaman var"

Yürüyüşe katılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs, gençliğin bayramı, Atamızın mirası. 100 yıl sonra da 100 yıl önce olduğu gibi ülkemize, gençliğimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz. Bugün bir gençlik yaratmak istiyorlar. İstedikleri gençlik konuşmasın, Cumhurbaşkanı adayı tutuklansın konuşmasın, Genel Başkanı tutuklansın konuşmasın. Barınamasın konuşmasın, atanamasın konuşmasın... Ama Atamız ne demişti? 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar' vardır. Bugün bu alanda arkanızda gördüğünüz kalabalık, umutlu insanların kalabalığı. Bu gençler olduğu sürece umut her zaman var olacak. Biz varolduğumuz sürece umut hep var olacak" diye konuştu.

Ege Üniversitesi öğrencisi Tan Erko da, "Bu büyük bayramın büyük İzmir'de kutlanması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Böylesine büyük bir miting yapılması, CHP'nin halkla bir araya gelmesi beni kesinlikle çok mutlu ediyor. 2,5-3 milyon gibi bir halkın geleceğini ümit ediyorum. Bu bayramı böyle büyük şekilde Atatürk'ü anarak, bu bütün haksızlıkları, hukuksuzlukları protesto ederek yapacağımıza içten güveniyorum. Harika geçeceğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var bence" dedi.

"Tek mücadelemiz, Cumhurbaşkanı adayımızın özgürlüğü"

İzmir Demokrasi Üniversitesinden Emrullah Yiğit ise mitingde demokrasi mücadelesindeki ciddiyetlerini haykıracaklarını ifade ederek, "İnşallah en kısa sürede de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşacağını temenni ediyoruz. Bizim tek mücadelemiz Cumhurbaşkanı adayımızın özgürlüğü için" ifadelerini kullandı.