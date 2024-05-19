CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs\'ta Anıtkabir\'i ziyaret etti

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları üyeleri ve çok sayıda gencin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine 6 karanfil bırakan Özel, gençlerle saygı duruşunda bulundu. Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek 6 karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kızılay Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenen Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Özel'e, çok sayıda gencin yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik'in de aralarında bulunduğu CHP'liler eşlik etti.

Beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan Özel, mozoleye 6 karanfil bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Özel, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek, 6 karanfil bıraktı.