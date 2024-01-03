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CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için af yetkisini istedi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için af yetkisini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için af yetkisini kullanmasını istedi. Gökçen ve Bağcıoğlu, emekli generallerin sağlık durumlarının cezaevinde kalmaya uygun olmadığını belirtti. Ayrıca, adli tıp raporunun Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilmesini talep ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için af yetkisini istedi
03.01.2024 - 18:40,
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generaller için "kocama, hastalık" sebebiyle af yetkisini kullanmasını istedi.

Gökçen ve Bağcıoğlu, 28 Şubat davası hükümlülerinden emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ile emekli tümgeneraller Erol Özkasnak ve Cevat Temel ÖzkaynakSincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

Bağcıoğlu, ziyaretin adından yaptığı açıklamada, 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli generallerin yıllarca terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Emekli generallerin sağlık durumlarının cezaevinde kalmaya uygun olmadığını ifade eden Bağcıoğlu, "Kendilerini en çok rahatsız eden, FETÖ üyesi hakimler, savcılar, bilirkişi üyeleri ve Genelkurmay'daki uzantılarının dizayn ettiği bir dava, bir kumpas ile bu hale düşmeleri, hüküm giymeleri." dedi.

Bağcıoğlu, Nisan 2023'te düzenlenen bir adli tıp raporunun, hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediğini söyleyerek, "Sağlık sorunu yaşayan ve başka örgütlere üye, gerçekten hak ettikleri cezayı almış hükümlülerin serbest bırakıldığı bir durumda, emekli askerlerimize bu muamelenin yapılması pek uygun değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ivedilikle bu masasında bekleyen raporu değerlendirmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Gökçen de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesi üzerine cezaevine geldiklerini belirterek, 28 Şubat davasında, iddianameyi yazan savcının FETÖ üyesi olduğunun ve bazı delillerin sonradan türetildiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Dava sürecine ilişkin sorunlar olduğunu iddia eden Gökçen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde bekleyen adli tıp raporu, emekli askerlerin ilerlemiş yaşları ve hastalıklarından cezaevinde kalamayacaklarını ifade ediyor. Bu adli tıp raporunun, Cumhurbaşkanı tarafından derhal değerlendirilmesi gerekir. Yaşları ilerlediği için bu aciliyet arz ediyor. Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanının 'kocama, hastalık' sebebiyle af yetkisi var." dedi.

Gökçen, hüküm giymiş generallerin adli tıp raporu dikkate alınarak serbest bırakılmasını istedi.

"Bunu Anayasa'ya karşı darbe olarak nitelendiriyoruz"

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili soruyu yanıtlayan Gökçe Gökçen, Atalay'ın, hukuki olarak derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Bir de işin siyasi kısmı var. Can Atalay, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir, dokunulmazlıktan yararlanmaktadır. Can Atalay'ın serbest bırakılmadığı her dakika, Hatay halkına da hakarettir. Biz bunu Anayasa'ya karşı darbe olarak nitelendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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